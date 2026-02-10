Gobierno anuncia nueva alza de luz: proponen subsidio para el 40% más vulnerable y pago en 48 meses
El incremento busca cubrir una deuda cercana a los $730 mil millones con las distribuidoras eléctricas por el atraso en la fijación de tarifas. El Gobierno propuso un cargo fijo mensual y un subsidio para el 40% más vulnerable, iniciativa que deberá tramitar la próxima administración.
Desde abril, las cuentas de la luz registrarán un nuevo incremento para saldar la deuda acumulada con las empresas distribuidoras de electricidad, generada por el congelamiento de tarifas aplicado durante la pandemia. El Gobierno anunció que el pago se extenderá por hasta 4 años y su implementación quedará en manos del próximo Gobierno, que deberá definir si acoge la propuesta de subsidio para el 40% de los hogares más vulnerables.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó el inicio del cobro de la deuda acumulada entre 2020 y 2024, la que alcanza aproximadamente los $730 mil millones. El monto se originó por el retraso en la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que debió regir durante ese período, pero que solo fue establecido a mediados de 2024.
Debido a ese desfase, las empresas distribuidoras, entre ellas Enel, CGE y Chilquinta, vendieron el suministro eléctrico a un precio inferior al que correspondía según sus costos reales, acumulando la diferencia como deuda pendiente. Con la publicación del VAD actualizado, la SEC determinó que estos montos deben comenzar a regularizarse a partir de abril.