Gobierno anuncia nueva alza de luz: proponen subsidio para el 40% más vulnerable y pago en 48 meses

De acuerdo con el organismo fiscalizador, cada empresa será responsable de calcular los saldos individuales de sus clientes y aplicar los cobros o devoluciones correspondientes. En el caso de que el usuario mantenga deuda con la distribuidora, esta podrá pagarse en hasta 48 cuotas mensuales iguales. Si la cuota supera el 20% del valor promedio de la cuenta del año 2025, los clientes podrán solicitar una extensión del plazo, con un máximo de 60 cuotas. En cambio, si es la empresa la que adeuda dinero al cliente, el reembolso deberá realizarse en hasta 12 cuotas.

Frente a este escenario, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que el Ejecutivo propondrá un proyecto de ley para ordenar el pago y reducir su impacto en los hogares. La iniciativa contempla la aplicación de un cargo fijo mensual de $1.450 por vivienda durante 48 meses para todos los clientes residenciales regulados, junto con un subsidio que cubra ese monto para el 40% de las familias más vulnerables inscritas en el Registro Social de Hogares.

Según explicó la autoridad, el objetivo es establecer un mecanismo de pago uniforme, independiente del monto individual adeudado o de la empresa distribuidora, lo que permitiría simplificar el proceso y evitar diferencias entre usuarios, especialmente en zonas rurales. La propuesta replica el criterio utilizado anteriormente para saldar la deuda con las empresas generadoras de electricidad.

Sin embargo, el proyecto deberá ser ingresado al Congreso en marzo, por lo que su tramitación quedará a cargo del próximo Gobierno, encabezado por el Presidente electo José Antonio Kast. De no aprobarse esta iniciativa, se aplicará el mecanismo definido por la SEC, lo que implicaría que cada cliente asuma directamente el pago de su deuda, sin subsidio estatal.

“Nosotros vamos a proponerle a las próximas autoridades una forma de pago de esta deuda coherente con lo que ya se hizo en el caso de la deuda de las generadoras, una fórmula solidaria que le permita a la población más vulnerable no pagar el incremento en la deuda eléctrica. Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución, que asciende a $1.450 adicionales al mes para todos los clientes regulados residenciales, por 48 meses” , señaló el biministro.

En este contexto, el ministro García sostendrá una reunión con quien asumirá la cartera de Energía en la próxima administración, la actual senadora Ximena Rincón, con el fin de traspasar los antecedentes técnicos del proceso. Desde el Ejecutivo señalaron que cerrar este tema era prioritario, dado su impacto directo en las cuentas de los hogares y en el sistema eléctrico.

Según cifras de la SEC, la deuda asociada a las distribuidoras representa cerca de un 11% del total generado por los congelamientos tarifarios previos y durante la pandemia, un ajuste que se suma a alzas recientes en el costo de la energía.