Campeonato Nacional: Coquimbo Unido consigue su primer título tras campaña histórica

El Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” y toda la ciudad puerto celebraron este domingo la consagración de Coquimbo Unido como campeón del fútbol chileno, el primero en sus 67 años de historia.

El elenco “aurinegro” venció 2-0 a Unión La Calera, resultado que lo hizo inalcanzable en la tabla con 65 puntos, a 17 de Universidad Católica, cuando restan cuatro fechas para el cierre del torneo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Esteban González levantó la copa “Huemul de Plata” y desató una fiesta masiva en las calles del puerto.

Además, el conjunto “pirata” alcanzó una racha récord de 14 victorias consecutivas, instalándose entre los mejores campeones de los torneos largos del fútbol chileno.

El título también selló el retorno de Coquimbo Unido a la Copa Libertadores, certamen que no disputaba desde 1992. El logro llega como revancha de la final perdida en el Apertura 2005, cuando cayó 2-3 ante Unión Española en el mismo estadio.

Resto de la fecha

En el resto de la fecha, Universidad Católica cayó 2 a 0 ante O’Higgins, que se acercó en la lucha por el cupo “Chile 2” a Libertadores.



Cobresal derrotó 2-1 a Audax Italiano y se metió en zona de clasificación internacional, mientras que Colo Colo venció 1-0 a Ñublense y mantiene viva su opción de llegar a la Sudamericana.

Huachipato también ganó 1 a 0 versus la Universidad de Chile la Libertadores gracias a un agónico penal anotado por Lionel Altamirano en el último minuto.

En la parte baja, Deportes Iquique quedó al borde del descenso tras perder 2-1 con La Serena, y Everton y Unión Española complicaron su situación al empatar sin goles.

La jornada se cerrará este lunes con el duelo entre Limache y Palestino en La Cisterna, que estrenará su nuevo sistema de iluminación.