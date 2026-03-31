¿Hay plata? Informe de caja fiscal golpea relato de Quiroz y reporta saldo US$3.617 millones 

El debate por la billetera fiscal volvió con todo. Y esta vez, con números en mano.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) informó que la caja del Tesoro Público —los llamados Otros Activos del Tesoro Público (OATP)— alcanzó US$3.617 millones a febrero.

El monto no solo duplica el registro de enero (US$1.406 millones), sino que deja atrás con holgura los US$46 millones de diciembre, cifra que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había utilizado para sostener que no existían recursos suficientes, por ejemplo, para sostener el Mepco.

El número, publicado en el Reporte de Activos Consolidados, reordenó rápidamente las posiciones. Desde el mundo ligado a la administración anterior, el excoordinador macroeconómico Rodrigo Wagner subrayó en X que el monto equivale aproximadamente a un punto del PIB proyectado para 2026 y que corresponde a la fotografía de la caja a solo días del cambio de mando. Antes, el exministro Nicolás Grau ya había advertido que los niveles de caja fluctuaban, pero se mantenían en cientos de millones de dólares.

3600 millones de dólares… (aprox. 1 punto del PIB 2026) Ese fue el monto de “la famosa” caja fiscal (OATP) al 28 de febrero de 2026, a diez días del cambio de mando Nuevo dato lo publicó hoy DIPRES y también en base de datos del Banco Centralhttps://t.co/GfF1GKTmmm — Rodrigo Wagner (@RodrigoWagnerB) March 31, 2026

El impacto más inmediato fue político. Parlamentarios del Partido Socialista salieron a cuestionar directamente al titular de Hacienda. La senadora Daniella Cicardini afirmó que los datos oficiales contradicen la idea de una caja vacía, mientras que el diputado Daniel Manouchehri vinculó las cifras con el alza de los combustibles y emplazó al ministro a aclarar cuál es la situación real de las finanzas públicas.

El ministro Quiroz justificó el bencinazo diciendo que no había caja fiscal.

Pero el reporte oficial de la DIPRES hoy muestra que el Tesoro Público mantenía activos por 3.600 millones de dólares.

Chile merece una explicación seria. ¿Cuál es la verdad, ministro? Fuente DIPRES:… pic.twitter.com/LwmfUTpY44 — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) March 31, 2026

El informe también introduce matices técnicos. Los US$3.617 millones corresponden a excedentes de caja de carácter estacional, propios del ciclo de ingresos y gastos del Estado. De ese total, US$777 millones están invertidos en activos en moneda extranjera y US$2.840 millones en instrumentos en pesos, como papeles del Banco Central y fondos mutuos.

Y una radiografía más amplia: los activos consolidados del Tesoro Público suman US$18.920 millones. Dentro de ellos destacan el Fondo de Reserva de Pensiones (US$10.327 millones), el Fondo de Estabilización Económica y Social (US$3.944 millones) y el Fondo de Apoyo al Transporte Público (US$694 millones).

En paralelo, se publicó la ejecución presupuestaria de febrero, que mostró un aumento de 6,5% real en los ingresos, impulsado principalmente por la minería privada, favorecida por el alto precio del cobre. El gasto, en tanto, creció 5,1% real anual, explicado por el alza del gasto corriente tras el reajuste del sector público, mientras la inversión cayó.

El balance final sigue en terreno negativo: déficit de 0,3% del PIB en febrero y de 0,2% en el acumulado del año.

Con estos antecedentes, el foco se desplaza. Ya no es solo cuánto hay en caja, sino cómo se interpreta. Porque entre excedentes transitorios y disponibilidad efectiva de recursos, la línea es fina. Y en ese margen, la disputa política recién comienza.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.