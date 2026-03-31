DDHH: Gobierno designa nueva jefatura para el Plan Nacional de Búsqueda tras despidos clave

La abogada Constanza Garrido será la nueva encargada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y, con ello, la responsable de conducir el Plan Nacional de Búsqueda (PNB).

Su designación —que, según consigna La Tercera, será oficializada en las próximas horas por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira— marca el inicio de una nueva etapa en la implementación del plan impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric, orientado a esclarecer el paradero de detenidos desaparecidos.

Garrido actualmente se desempeña como asesora jurídica en la Fiscalía Regional Centro Norte del Ministerio Público y cuenta con experiencia previa en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde trabajó en dos períodos, el más reciente como especialista en la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia. En paralelo, ha participado en instancias vinculadas a la prevención de abusos en la Iglesia, integrando la mesa del Consejo Nacional para la Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal.

En el plano académico, posee un máster en criminología por la Universidad de Cambridge, además de formación en derechos humanos, políticas públicas y litigación estratégica.

Su llegada se produce tras la salida de tres funcionarias clave del Programa de Derechos Humanos: Paulina Zamorano —jefa del programa y del PNB durante 14 años—, Magdalena Garcés, coordinadora del área de Búsqueda y Trayectorias, y Tamara Lagos, encargada de Archivos e Investigación Documental.

Desde la subsecretaría explicaron que las desvinculaciones responden a que se trataba de cargos de exclusiva confianza de la administración anterior que no presentaron su renuncia el pasado 10 de marzo.

Pese al cambio de equipo, desde el Ministerio de Justicia —encabezado por Fernando Rabat— han reiterado que el Plan Nacional de Búsqueda continuará en ejecución, aunque ahora bajo una nueva conducción.