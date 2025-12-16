Al Pan Pan: continuamos con el análisis poselecciones con Patricio Fernández y Cristián Valdivieso

En el oficialismo aún procesan la derrota por casi 20 puntos de Jeannette Jara ante José Antonio Kast, equivalentes a cerca de 2 millones de votos.

Ayer, el miembro del comité central del Frente Amplio, Fernando Atria, intentaba dar con una explicación: “Me resisto a decir que esto es culpa del Gobierno“, afirmó en Al Pan Pan, añadiendo que “es necesario que la izquierda vuelva a pensar un proyecto para Chile” más que en demandas identitarias.

En tanto, el Presidente Gabriel Boric apuntó a los desafíos aún pendientes: “Sigue en marcha la implementación de la Ley de Pensiones”, y el trámite legislativo de “la Sala Cuna para Chile y el nuevo Sistema de Financiamiento de la Educación Superior para terminar de una vez por todas con el Crédito con Aval del Estado”. Temas que abordó en su reunión de ayer con el Presidente Electo.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: continuamos con los análisis tras las elecciones del domingo, hoy junto al periodista y director de Democracia UDP, Patricio Fernández, y con el director de Criteria, Cristián Valdivieso.