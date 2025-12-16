Senado aprueba por amplia mayoría la nominación de Kevin Cowan como nuevo consejero del Central

Tal como se anticipaba, el Senado aprobó este martes sin sobresaltos la nominación de Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central de Chile. La designación, impulsada por el Ejecutivo, obtuvo un respaldo transversal: 31 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra, reflejando un amplio consenso político en torno a su perfil técnico.

Cowan llegará al Consejo del ente rector en reemplazo de Stephany Griffith-Jones, cuyo período concluye el próximo 24 de diciembre. Durante su exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado, el economista subrayó el rol clave que cumple el Banco Central en la estabilidad económica del país, poniendo especial énfasis en el control de la inflación.

“El Banco Central juega un rol central en nuestra economía. Primero, por la relevancia de su objetivo inflacionario. Una inflación alta impacta negativamente el bienestar de las familias, entre otras cosas por su efecto en salarios, el costo del crédito y el impacto negativo en sus ahorros”, sostuvo Cowan. Añadió que una inflación elevada y volátil distorsiona los precios relativos y aumenta la incertidumbre, afectando la inversión, la productividad y el crecimiento.

En esa línea, destacó la importancia de la credibilidad del instituto emisor. “Un Banco Central creíble puede reaccionar con menores alzas de tasas ante shocks transitorios de precios, lo que se traduce en un menor impacto en el empleo y el crecimiento”, afirmó, recalcando que la institución ha construido “sistemáticamente credibilidad y confianza” a lo largo del tiempo.

El nuevo consejero también valoró el desempeño reciente de la política macroeconómica, señalando que, pese a partir de un escenario de fuertes desequilibrios, la inflación ha ido convergiendo hacia la meta y las expectativas se mantienen ancladas. Según explicó, este resultado responde a la acción de la política monetaria, con un “importante aporte de la política fiscal”.

No obstante, Cowan advirtió que el escenario internacional sigue siendo desafiante. “Es importante seguir monitoreando de cerca los riesgos externos que pudiesen impactar a nuestra economía. Nos encontramos en un contexto global excepcionalmente incierto en varias dimensiones, pero en particular en la política comercial”, alertó ante los senadores.

Quién es el nuevo consejero del Central

Kevin Cowan es Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT). La llegada de Cowan se produce en un momento clave para la política monetaria, marcado por el proceso de normalización de tasas y por un entorno internacional volátil, desafíos que ahora deberá enfrentar desde el órgano colegiado que define el rumbo del instituto emisor.