Fernando Atria y el error oficialista: interpretar rechazo constitucional como “un voto positivo”

Tras la contundente derrota de Jeannette Jara frente a José Antonio Kast, el abogado constitucionalista y exconvencional Fernando Atria planteó que uno de los principales errores de la izquierda fue interpretar el voto de rechazo ciudadano como una adhesión positiva a un proyecto político. A su juicio, el resultado del balotaje es la expresión de un malestar acumulado que también estuvo presente en los dos procesos constitucionales fallidos.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Atria sostuvo que “el voto que se manifestó ayer (…) es un voto de negación, de rechazo a lo que hay”, y no un respaldo explícito a un programa de gobierno o a una determinada visión constitucional.

En esa línea, afirmó que “nuestro error fue interpretar ese voto negativo como un voto positivo”, lectura que —según indicó— se repitió tanto en la Convención Constitucional como en el debate político posterior.

Respecto de las responsabilidades del actual gobierno y de la izquierda gobernante en la derrota electoral, Atria señaló que si bien son actores relevantes, no cree que la explicación sea exclusivamente atribuible a ellos. “Hay cuestiones más profundas ocurriendo”, afirmó, agregando que varias de las medidas impulsadas por la actual administración “van a envejecer bien” y serán evaluadas de manera distinta en el futuro.

Al abordar el fracaso del primer proceso constitucional, del cual fue parte, Atria reconoció que se pudo haber hecho más, pero descartó que el Frente Amplio o los partidos políticos hayan tenido control del proceso. “La hegemonía no la tenía el Frente Amplio, la tenían los grupos independientes”, explicó, señalando que el margen de conducción partidaria era muy limitado en ese contexto.

No obstante, el exconvencional fue crítico del rol que jugó el Partido Comunista al interior de la Convención. Según planteó, “la posición que asumió el Partido Comunista (…) fue altamente problemática”, ya que “dificultó la conversación” entre sectores como el Frente Amplio, el Colectivo Socialista y los independientes. Para Atria, esa falta de entendimiento contribuyó a profundizar la distancia entre el proceso constituyente y una ciudadanía que, más que apoyar un proyecto, estaba expresando su rechazo al estado de las cosas.