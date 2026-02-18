Perú define interino: cuatro postulantes tras censura a José Jerí

Cuatro congresistas —María del Carmen Alva y Héctor Acuña por la derecha; Edgar Reymundo y José Balcázar por la izquierda— oficializaron sus candidaturas para presidir el Congreso y asumir interinamente la jefatura del Estado tras la censura de José Jerí. El pleno extraordinario se realizará este miércoles a las 18:00 horas. Jerí fue destituido por reuniones semiclandestinas y irregularidades. El elegido gobernará hasta el 28 de julio.

Boric envía carta al Papa León XIV por crisis humanitaria en Cuba

El presidente Gabriel Boric envió una carta al Papa León XIV, a través del Nuncio Apostólico, abordando la crisis humanitaria en Cuba y sus efectos en alimentos, hospitales, transporte y electricidad. En la misiva, el Mandatario planteó que el bienestar debe primar sobre disputas geopolíticas y sostuvo que una salida sostenible requiere avances en democracia, derechos humanos y liberación de detenidos por motivos políticos.

Tribunal ordena citar como testigo a fiscal Parra en caso Factop-Audio

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió parcialmente una solicitud de la defensa de Luis Hermosilla y ordenó al Ministerio Público tomar declaración, como testigo, a la fiscal regional Lorena Parra, en medio de la reapertura del caso Factop-Audio. La defensa alegó eventuales inhabilidades por la participación de Hermosilla en su postulación. El tribunal fijó 60 días para nuevas diligencias en una causa que ya estaba ad portas de juicio oral.

López y Arrau se reúnen y sellan traspaso ordenado en Obras Públicas

La ministra Jéssica López y su sucesor, Martín Arrau, sostuvieron una reunión de casi tres horas para coordinar el traspaso en el Ministerio de Obras Públicas, de cara al inicio del gobierno de José Antonio Kast el 11 de marzo. Ambas autoridades calificaron el encuentro como productivo y acordaron nuevas citas. El diálogo se da tras diferencias públicas por el “corte de cintas”, episodio que Arrau aseguró fue tomado con humor.

Elizalde y Kast chocan por idea de “gobierno de emergencia”

En la recta final del mandato, el ministro Álvaro Elizalde cuestionó el concepto de “gobierno de emergencia” impulsado desde el entorno de José Antonio Kast, advirtiendo que podría usarse para justificar retrocesos sociales. Rechazó críticas por la gestión fiscal y calificó de “falacia” que Chile esté peor que hace cuatro años. Desde Los Lagos, Kast replicó que existen problemas reales de seguridad, conectividad y gasto excesivo.

Hillary Clinton acusa a Trump de “encubrimiento” por archivos Epstein

Hillary Clinton acusó a la administración de Donald Trump de actuar con lentitud y de publicar de forma incompleta los documentos del caso Jeffrey Epstein. En entrevista con la BBC, pidió transparencia total y negó tener algo que ocultar, al igual que Bill Clinton, quien comparecerá ante el Congreso. Desde la Casa Blanca rechazaron las críticas y defendieron la legalidad del proceso de desclasificación.

Muere Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EE.UU.

El reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles y dos veces candidato presidencial en Estados Unidos, murió a los 84 años, según informó su familia. Fundador de Rainbow PUSH Coalition y Operation PUSH, fue una figura clave tras el asesinato de Martin Luther King. En 2017 reveló que padecía Parkinson y en 2023 dejó la organización. Su familia destacó su legado en la lucha por justicia e igualdad.