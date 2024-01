Académica Paz Milet afirma que Donald Trump hoy tiene mayor posibilidad de llegar a la Casa Blanca

La académica destacó la notable proyección de Trump en las presidenciales de EEUU. A pesar de enfrentar desafíos legales, Milet destaca la habilidad del exmandatario para capitalizar el descontento. Además, la analista apunta a las dificultades internas de los Demócratas y a la debilidad de Biden.

En un sorprendente giro antes de las primarias republicanas de New Hampshire, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, retiró su candidatura presidencial y respaldó abiertamente a Donald Trump. Este anuncio, realizado días antes de las elecciones en New Hampshire, ha generado especulaciones y análisis sobre el panorama político en Estados Unidos.

La académica del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, Paz Milet, ofreció una perspectiva reveladora sobre la situación. Según Milet, Donald Trump ha demostrado ser un líder con una proyección mucho mayor de lo que se percibía inicialmente a nivel internacional. A pesar de las críticas y la percepción de su capacidad, a su juicio, Trump ha logrado capitalizar el descontento en la sociedad estadounidense de manera efectiva.

“Cada vez nos damos cuenta que tiene un liderazgo mucho más proyectado, porque el descontento era mayor de lo que nosotros consideramos”, señaló la académica en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La disputa entre Nikki Haley, exembajadora de EEUU ante las Naciones Unidas, y Trump también ha llamado la atención. Milet destaca que Haley ha enmarcado la lucha como una confrontación entre una mujer y un hombre, mientras Trump ha minimizado sus habilidades analíticas. Este enfrentamiento revela las tensiones internas dentro del Partido Republicano y destaca la firme posición de Trump en la contienda.

En ese sentido, la analista advierte que, a pesar de las distintas acusaciones que enfrenta Trump, incluyendo casos judiciales y el asalto al Capitolio, su proyección electoral no se ha visto afectada significativamente. Sin embargo, Milet señala que el proceso legal en curso, especialmente en la Corte Suprema, podría influir en la presencia de Trump en las papeletas de algunos estados.

“La señal es que claramente el que tiene mayor posibilidad de victoria es Trump, de no mediar distintos factores“, añadió la profesora del IEI, junto con afirmar que “en una elección con Biden, una vez superado el proceso republicano, se ve que, aunque por un estrecho margen, él (Trump) gana en estos momentos, según las encuestas”.

¿Qué pasó con Kamala Harris?

Respecto al oficialismo, el análisis de Milet destaca que, con varias dificultades internas en el Partido Demócrata, el presidente Biden sigue siendo un candidato débil. Milet sugiere que la falta de opciones viables dentro del partido para enfrentar a Trump ha llevado a una percepción de resignación entre los demócratas. Además, afirma que la estrategia de asignar a Kamala Harris a temas internos y limitar su visibilidad podría interpretarse como un intento de resguardar su liderazgo para futuras oportunidades.

Cabe mencionar que, aunque este martes comienzan en New Hampshire las primarias, en el Partido Demócrata de Estados Unidos se da por hecho que el presidente Joe Biden aspirará a la reelección en los comicios presidenciales de noviembre. Pese al consenso generalizado entre los progresistas sobre quién debe ser su candidato, hay una nota discordante. Se trata de Dean Phillips, un congresista y empresario que confía en recibir este martes en las primarias de New Hamphsire el respaldo suficiente para mantener viva su campaña. Phillips, de 55 años, cree que Biden no está en condiciones de gobernar cuatro años más.

En conclusión, el respaldo de DeSantis a Trump refuerza la posición del exmandatario en la contienda presidencial, mientras que las debilidades percibidas en la candidatura de Biden continúan generando incertidumbre en el panorama político estadounidense.

“Cuando uno ve el debate interno en Estados Unidos, da esa sensación, de que los Demócratas dan por perdida la elección, porque Biden es un candidato que ha demostrado que está con una muy limitada capacidad de hacer frente a Trump”, concluyó Paz Milet.

En El Mostrador Vodcast, la académica de la Universidad de Chile también abordó la situación de Javier Milei en Argentina, la crisis de seguridad pública que enfrenta Daniel Noboa en Ecuador y el actual panorama en El Salvador de la mano de Nayib Bukele.