Hillary Clinton acusa al gobierno de Trump de “encubrimiento continuo” de los archivos de Epstein

En medio del debate político en Estados Unidos por la publicación de los documentos vinculados al depredador sexual Jeffrey Epstein, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, acusó a la administración del presidente Donald Trump de “encubrimiento” de información relevante en el manejo de la divulgación de los archivos publicados.

En una entrevista para la BBC durante su participación en un foro internacional en Berlín, Clinton sostuvo que el gobierno está actuando con lentitud y que la publicación del material ha sido incompleta. “Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio”, afirmó, al tiempo que insistió en que la transparencia debe ser total.

La propia Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton fueron citados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y comparecerán a fines de febrero. Una eventual votación para declararlos en desacato fue archivada luego de que ambos aceptaran presentarse.

Durante la entrevista, Clinton aseguró que tanto ella como su esposo han pedido que las audiencias sean públicas. “No tenemos nada que ocultar. Hemos pedido repetidamente la publicación completa de estos archivos. Creemos que la luz solar es el mejor desinfectante”, expresó. Además, dijo que la controversia en torno a su nombre está siendo utilizada con fines políticos. “Quiero que todos reciban el mismo trato”, afirmó.

Bill Clinton aparece mencionado en parte de la documentación divulgada, aunque ha sostenido que cortó contacto con Epstein hace más de dos décadas y ha negado haber tenido conocimiento de sus delitos en ese momento. Ninguna de las víctimas ha formulado acusaciones en su contra.

En ese contexto, Clinton también fue consultada sobre si el príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, debería declarar ante un comité del Congreso estadounidense. “Creo que todos los que reciban una citación deben testificar”, respondió.

El Departamento de Justicia (DoJ) difundió a fines de enero millones de páginas relacionadas con la investigación sobre Epstein, luego de que el Congreso aprobara una normativa que obliga a desclasificar documentación del caso. Sin embargo, legisladores de ambos partidos han planteado que la entrega no incluye todos los antecedentes disponibles.

Desde la Casa Blanca rechazaron las críticas e insistieron en que al publicar los archivos han hecho “más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás”. Las autoridades del Departamento de Justicia han señalado que ya se hizo pública toda la información contemplada en la normativa vigente y que el proceso se ha desarrollado con apego a los estándares legales.

Por su parte, el presidente Trump, quien figura mencionado en múltiples registros, ha negado reiteradamente cualquier irregularidad y ha señalado que dejó de relacionarse con Epstein hace décadas.