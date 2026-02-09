Quién era y cómo murió Virginia Giuffre, la mujer que destapó la red de abusos de Jeffrey Epstein

Giuffre nació como Virginia Roberts en 1983 en el estado de California, en EE.UU. Su familia se trasladó más tarde a Florida.

A los 7 años, según relató, fue abusada sexualmente por un amigo de la familia, y su “infancia fue robada rápidamente”.

“Ya estaba tan mentalmente dañada a tan corta edad que huí de eso”, contó en el programa Panorama de la BBC en 2019.

Durante su infancia pasó por varios hogares de acogida. A los 14 años, ya vivía en la calle, donde aseguró que solo encontró “hambre, dolor y más abuso”.

En el año 2000, mientras intentaba reconstruir su vida, conoció a la socialité británica Ghislaine Maxwell.

Giuffre trabajaba como asistente en los vestuarios del resort Mar-a-Lago en Palm Beach, propiedad del presidente Donald Trump, cuando Maxwell le ofreció entrevistarla para trabajar como masajista.

“Corrí hacia mi papá, que trabajaba en las canchas de tenis de Mar-a-Lago. Él sabía que estaba intentando arreglar mi vida, por eso me había conseguido ese trabajo. Le dije: ‘No lo vas a creer, papá'”, recordó.

El encuentro con Epstein

Giuffre contó que cuando llegó a la casa de Epstein en Palm Beach, él la estaba esperando estaba acostado desnudo y Maxwell le dio instrucciones sobre cómo masajearlo.

“Durante ese tiempo me hacían preguntas sobre quién era yo”, recordó.

“Parecían buenas personas, así que confié en ellos, y les conté que había tenido una vida muy difícil hasta entonces: que había sido una niña fugitiva, abusada sexual y físicamente… Eso fue lo peor que pude haberles dicho, porque ahora sabían lo vulnerable que era”, le contó a la BBC.

Lo que esperaba que fuera una entrevista de trabajo se convirtió en el comienzo de años de abuso por parte de Epstein y Maxwell, según su testimonio.

Maxwell fue hallada culpable en 2022 de reclutar y traficar jóvenes para que Epstein abusara de ellas y actualmente cumple una condena de 20 años.

Aunque el nombre de Giuffre se mencionó repetidamente durante el juicio contra Maxwell, ella no fue una de las cuatro mujeres que testificaron en el caso.

En 2015, Giuffre presentó una demanda por difamación contra Maxwell tras ser acusada de mentir. El caso se resolvió posteriormente con un acuerdo.

En sus memorias póstumas, Giuffre cuenta que, incluso décadas después, recordaba cuánto temía a ambos y afirma que Epstein la sometió a sexo sadomasoquista que le causó “tanto dolor que recé para perder el conocimiento”.

Giuffre también detalla las consecuencias físicas que dicho abuso tuvo en su cuerpo, con ojeras notables en su rostro y costillas visibles bajo la piel.

En lugar de ofrecerle atención médica, Epstein se sentía “repugnado” por su apariencia, afirma.

“‘Ya no eres la misma chica que eras’, le dijo Epstein con frialdad. ‘Tienes que verte mejor'”, escribe en el libro.