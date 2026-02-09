Archivos revelan intentos de Epstein por acercarse a funcionarios rusos, incluido Putin

Los archivos, que contienen correos electrónicos y registros de viajes, revelan que Epstein buscó mantener contacto con figuras clave del poder ruso, presentándose como un intermediario capaz de influir en temas geopolíticos, inversiones internacionales y relaciones con Occidente. Entre los nombres mencionados figuran el canciller Serguéi Lavrov, el fallecido embajador ruso ante la ONU Vitaly Churkin y personas vinculadas a organismos de seguridad y al mundo financiero ruso.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en junio de 2018, cuando Epstein manifestó su interés en retomar canales de comunicación con autoridades rusas tras la muerte del embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, con quien decía mantener reuniones frecuentes en Nueva York.

En un correo dirigido al entonces secretario general del Consejo de Europa, el político noruego Thorbjørn Jagland, Epstein dijo: “Creo que podría sugerirle a Putin que Lavrov pueda obtener información sobre cómo hablar conmigo. Vitaly Churkin solía hacerlo, pero murió. ¡¡Qué!?”.

Según lo revelado, Epstein decía que podía aportar análisis estratégicos al Kremlin. Según los archivos, Jagland accedió a transmitir mensajes o sugerencias a representantes rusos, aunque posteriormente negó haber cometido irregularidades.

Los registros también revelan que en varias oportunidades Epstein intentó concretar una reunión directa con Putin, aunque los documentos no indican si alguna vez logró conectarse con el líder ruso. En correos de 2013, planteó la posibilidad de explicarle al mandatario ruso cómo estructurar acuerdos que incentivaran la inversión occidental en Rusia. En otros mensajes, Epstein aseguró haber rechazado un encuentro con Putin por considerar que no se garantizaban condiciones de privacidad, aún no se ha confirmado si el mandatario solicitó esa reunión.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó que abrirá una investigación para analizar eventuales vínculos del financista con la inteligencia rusa, sugiriendo que el caso podría tener implicancias para la seguridad de varios Estados. “Esto solo puede significar que también poseen material comprometido contra muchos líderes que siguen en activo hoy en día”, dijo el primer ministro.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov, desestimó tajantemente estas teorías, calificándolas como “poco serias”. “Me habría gustado hacer muchas bromas sobre este tema. Pero no perdamos el tiempo de nuestra comparecencia con eso”, dijo a la prensa.

Los archivos también detallan la cercanía de Epstein con Sergey Belyakov, exfuncionario ruso vinculado al Foro Económico de San Petersburgo y con formación en el FSB, el principal organismo de seguridad de Rusia. Según lo expuesto, Epstein lo describía como un “muy buen amigo” y se ofrecía a facilitar contactos con inversionistas occidentales.

Además, los registros de vuelo confirman que Epstein viajó a Rusia en al menos una ocasión, solicitó una visa rusa en 2018 y gestionó su traspaso a un nuevo pasaporte meses antes de ser arrestado por cargos federales de tráfico sexual de menores, según los archivos.