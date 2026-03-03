Trump asegura: “pronto” sabrán cuál será su respuesta tras ataque contra embajada de EEUU en Arabia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “pronto” se conocerá la respuesta de su administración tras el ataque con drones contra la Embajada estadounidense en Riad, capital de Arabia Saudita. El mandatario realizó la declaración al ser consultado por la corresponsal Kellie Meyer.

Según lo informado por la periodista en su cuenta de X, Trump indicó que desplegaría tropas en el terreno “solo si es necesario” y que no entregaría detalles sobre qué tipo de acciones por parte de Irán podrían motivar esa decisión.

De acuerdo con información difundida por CNN, el ataque habría sido ejecutado por dos drones de origen iraní. La Embajada estadounidense confirmó que no se reportaron heridos durante el incidente, según medios locales.

El hecho ocurrió horas después de que el Departamento de Estado recomendara a sus ciudadanos en 14 países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Jordania y Líbano, evacuar mientras existieran vuelos comerciales disponibles.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que continuaron los ataques contra bases estadounidenses en la región, incluyendo instalaciones en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, además de objetivos en Israel. Según un comunicado, una decena de drones impactaron la base naval Arifjan en Kuwait y otro ataque tuvo como blanco “uno de los puntos de concentración” de estadounidenses en Dubái.

La Administración Trump había adelantado el lunes que mantendrá la ofensiva contra Irán durante las próximas semanas, aunque sin precisar el tipo de acciones que se adoptarán.