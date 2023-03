50 años del golpe, un 8M con memoria

Fue Simone de Beauvoir quien nos dijo que basta una crisis social, política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados, una afirmación que en cada crisis se vuelve a comprobar y la dictadura chilena cívico militar no fue la excepción.

Este año 2023 se cumplen 50 años desde el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende y para el 8 de marzo quiero recordar a todas las mujeres militantes que frente a las fuerzas represoras de Pinochet, rompieron el mandato del cuidado e ingresaron a un mundo político aún más masculinizado que el actual, quiero recordar a las mujeres que tomaron las armas contra la dictadura y pusieron en riesgo su vida por la libertad de su patria, quiero recordar a las mujeres que salieron a la calle en busca de sus familiares detenidos y desaparecidos, recordar a las mujeres organizadas por los derechos humanos y la dignidad de la vida. Fueron estas mujeres revolucionarias quienes desde sus diferentes veredas pavimentaron el retorno a la democracia, viviendo todos los sacrificios imaginables y la gran mayoría siendo víctima de violencia política sexual, un fenómeno del patriarcado presente en todos los conflictos y utilizado sistemáticamente contra las mujeres subversivas como castigo por estar en un espacio que supuestamente no les corresponde, el espacio político y la disputa.

La violencia política sexual aún no ha sido reconocida ni conceptualizada como tal, invisibilizada bajo sus eufemismos como tortura sexual, violencia sexual o vejaciones, la problemática recae en qué ninguno de estos conceptos describe el contexto detrás: la sanción por ser mujer y salir de tu rol sumiso para entrar a un lugar combatiente. Es por esto que tomo el espacio de la huelga del 8M para enfatizar en la urgencia de su distinción para hacer efectiva la verdad, justicia, reparación y la no repetición, las mujeres no nos detendremos de luchar por la vida que se nos debe y merecemos estar presentes en los espacios para realizar esa exigencia.

Para las mujeres movilizadas de la dictadura, este 8M la memoria se mantiene más presente que nunca.

