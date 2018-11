Audio de comandante en jefe del Ejército revela graves hechos de corrupción en la institución

En una alocución de unas dos horas, el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, admitió graves hechos de corrupción en su institución, la Armada y la Aviación.

Al frente de 900 oficiales presentes en el Aula Magna de la Escuela Militar, habló sin rodeos sobre la corrupción castrense, las divisiones internas y los lazos de algunos de los hombres bajo su mando con el crimen organizado.

De todo ello da cuenta The Clinic, medio que en exclusiva accedió a un audio secreto en el que Martínez toca todos estos temas.

"Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando", admitió el comandante en jefe.

Martínez también apuntó a los desfalcos cometidos en la institución con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. "Los últimos siete meses para mí no han sido fáciles. Tener que enfrentar cada cosa… Y vienen más. Está el caso del FAM (Fondo de Ayuda Mutua), el del Milicogate que uno no sabe hasta dónde llega. Todo está activo".

Por otra parte, y aunque el general calificó como "dolorosa" la salida de 21 generales del alto mando por las investigaciones de malversación de fondos públicos, aseguró que bajo su mando ya no hay más actos irregulares.

"Estamos haciendo todo lo humanamente posible con la Contraloría General de la República, y en eso me he empleado yo también, para que se entienda el contexto de lo que eran los viajes de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica, de manera tal que no se lleven a cabo o no se realicen estos juicios de cuenta", dijo.

"¿Es posible encontrar situaciones similares en las otras instituciones? Respuesta, sí. Lo que pasa es que estamos siendo investigados nosotros", comentó.

Sistema previsional "es insostenible"

Otro de los puntos tocados durante su alocución, fue el sistema de pensiones castrenses, del cual Ricardo Martínez dijo que es "insostenible".

"La verdad es que es insostenible un sistema previsional como el que tenemos, no con la realidad del país".

Además, el comandante en jefe reveló que el Gobierno está alistando un cambio en la previsión castrense que consiste en prolongar la carrera militar y descartó un alza salarial en el corto plazo.

"Uno tiene que ser estratega. El bien a cautelar son las pensiones. Las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas, si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo".

Ministro Espina solicitó informe a Martínez

El ministro de Defensa, Alberto Espina, salió rápidamente al paso de los hechos dados a conocer por Ricardo Martínez y aseguró que le pidió que le entregue "de inmediato" toda la información.

"Él me ha expresado que hacía referencia a hechos que han ocurrido en el pasado, que están en la justicia militar, y en donde habría aparecido vinculado un soldado del Ejército que habría adquirido armas en forma ilegal y habrían sido vendidas a narcotraficantes", sostuvo Espina.

"Se trata de una advertencia que él hace de que los tiempos exigen los mayores altos grados de probidad a las Fuerzas Armadas", agregó.