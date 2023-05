Correa Sutil golpea duro a la derecha: libertad de elección no es precondición de la democracia

El abogado Jorge Correa Sutil argumentó que ciertas normas, relacionadas tanto con las Fuerzas Armadas como con la Educación o las Isapres, no son necesarias de plasmar en capítulo completos en la Constitución y podrían generar un ambiente político desfavorable. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan, criticó la idea de utilizar la Constitución como una herramienta para obstaculizar los programas de los adversarios políticos y advirtió que este enfoque puede ser perjudicial. “La razón por la cual una regla va a la Constitución es porque es una precondición de la democracia”, declaró.

“Los republicanos tienen la posibilidad de escribir la Constitución; el trabajo de los expertos no es ni siquiera un borrador obligatorio”, fue lo primero que aclaró el abogado constitucionalista y exsubsecretario del Interior del gobierno de Lagos, Jorge Correa Sutil, al abordar la discusión sobre la nueva Carta Magna. Incluso sentenció que “la Constitución por la que tanto peleó la izquierda está enteramente en manos de la derecha”. Sin embargo, el exministro del Tribunal Constitucional enfatiza que tener una Constitución consensuada sería una enorme virtud.

Sobre el desarrollo del anteproyecto elaborado por la Comisión Experta y ad portas de la instalación del Consejo Constitucional, el abogado conversó con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. En ese sentido, augura el futuro de la discusión. “Como nadie pudo ponerle el pie encima al otro, ideológicamente es una constitución neutra. Y las constituciones tienen que serlo porque no están para ser programas políticos”, comentó.

Correa Sutil dijo que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien si bien sostuvo que el anteproyecto requiere modificaciones, reconoció que hay un sector de su partido que prefiere la Carta Magna vigente, comete un error bastante serio al comparar los textos. “Si volviéramos a la Constitución del 80, volveríamos a un debate que nos ha hecho mucho daño”, declaró el exintegrante del TC.

Pregunta para la derecha: “¿Por qué eso es una precondición de la democracia?”

Su definición es categórica. Hay ciertas normas que no es necesario plasmar en la Carta Fundamental, y menos en capítulos completos. “Las constituciones establecen reglas que son el prerrequisito, lo necesario para que funcione una democracia, y para que funcione una democracia no es necesario que haya o no haya un capítulo de Fuerzas Armadas, tiene que haber un conjunto de reglas de cómo se designan los comandantes en jefe, lo que está en la actual y estaba en la del 25, sin tener un capítulo. Un capítulo sería completamente inútil y generaría un ambiente político de desagrado”.

La misma opinión tiene sobre el “derecho preferente” a escoger el tipo de educación. “No sirve para nada, salvo que un juez creativo invente una imposibilidad de dictar una ley determinada, lo que nos llevaría a un mal ambiente”. En ese sentido, también se refirió al sistema de salud. “La Constitución inglesa funciona con un solo seguro de salud estatal; nosotros tenemos dos, estatal y privado. No somos menos democráticos ni Inglaterra es menos democrática por tener un solo sistema. Una democracia puede convivir perfectamente con dos sistemas de salud o uno. Eso no requiere estar en la Constitución”, planteó.

Según el abogado Jorge Correa Sutil, la pregunta que hay que hacerle a la derecha es: “¿Por qué eso es una precondición de la democracia?”. Y afirmó que “las cosas que a mí me gustan, no es suficiente que me gusten intensamente para que queden en la Constitución. La razón por la cual una regla va a la Constitución no debiera ser esa, porque eso es antidemocrático, es un modo de obstaculizar el programa de tus adversarios políticos”.

“La razón por la cual una regla va a la Constitución es porque es una precondición de la democracia, y no es precondición de la democracia que haya un sistema de salud o dos”, agregó, junto con valorar positivamente que el anteproyecto de los expertos “permite que haya sistemas estatales y privados, pero no obliga a tenerlos”.

Finalmente, Correa Sutil señaló que la izquierda en la extinta Convención trató de hacer una Constitución “para asegurarse de que si la derecha llegaba al poder no pudiera realizar sus programas”. Entonces, sentenció, “tenemos un vicio en el país, de creer que las constituciones son cartas de triunfo para ponerle el pie en el cogote al adversario político y ganarle de una vez y para siempre”. Pese a criticar esta visión, “es muy probable que así suceda”, dijo.

El abogado y secretario de la Comisión Rettig también tuvo palabras sobre la próxima conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende: “Ha pasado suficiente tiempo como para tener una conversación un poco más madura, más sensible y más compasiva, creo que eso nos va a servir”.