Partió la temporada de zancadillas: oposición quiere censurar nueva mesa de la Cámara de Diputados

Tal y como advirtió el diputado Vlado Mirosevic (PL) esta mañana en El Mostrador Vodcast, la oposición ha dado inicio a la temporada de “zancadillas” contra la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, liderada desde ayer por la militante comunista Karol Cariola.

“Eso a mí también me tocó vivirlo. Yo creo que no va a ser fácil el periodo que viene porque uno ve inmediatamente la actitud, y la verdad es que aquí van a agarrarse de lo que sea, van a buscar cualquier circunstancia para poner en aprietos a la diputada Cariola y van a tener una actitud bastante poco honesta o bastante poco leal respecto a la institución a la que pertenecemos”, dijo el diputado Mirosevic en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La advertencia se hizo realidad a menos de 24 horas de asumir la nueva presidencia parlamentaria liderada por Cariola, y complementada en las vicepresidencias por los diputados Gaspar Rivas (PSG) y Eric Aedo (DC). El Partido Republicano y el Partido Social Cristiano (PSC) se alinearon tras una moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados, argumentando que “llegó al poder de forma ilegítima”.

Desde el propio Congreso, el diputado Stephan Schubert (REP) confirmó la acción, apuntando a la “intromisión” del Gobierno en el proceso para elegir a los integrantes de la mesa de a Cámara. Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) explicó que la moción se presenta “producto de las situaciones que hemos visto en donde el mismo diputado Gaspar Rivas, hoy vicepresidente de esta Corporación, ha dicho que el mismo puesto se le había ofrecido desde la Segpres”.

Y es que el diputado Rivas dijo a la prensa que el Gobierno tenía “ofrecida” una primera vicepresidencia al PDG. Sin embargo, minutos después, el propio sheriff aclaró sus dichos: “Como vicepresidente de la Cámara quiero aclarar, en ningún caso ha habido un ofrecimiento de parte del ministro Elizalde, ya que no se puede crear, inventar u ofrecer lo que ya está contenido en un acuerdo”.

A ese acuerdo hizo referencia la diputada frenteamplista Claudia Mix, quien también señaló que no hubo ningún “ofrecimiento” al PDG, sino que se trató de la negociación que hubo hace dos años para la presidencia de la Cámara Baja. La censura, dijo, “es una excusa porque no pueden dormir ni vivir tranquilos con una mujer comunista en la presidencia de la mesa”.

Incluso el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, tuvo que salir al paso y subrayar públicamente que desde el Gobierno no ha habido ningún ofrecimiento. “Yo no soy exégeta de ningún parlamentario, no soy su intérprete. Lo cierto es que él aclaró sus dichos y los precisó. No ha habido ningún ofrecimiento de parte del Gobierno”.

Pese a la aclaración del diputado Rivas y del ministro Elizalde, la derecha buscar censurar a la mesa directiva de la Cámara Baja.

La diputada Mix señaló que, seguramente, la moción será votada el próximo lunes. Sin embargo, podría ser postergada para el martes 23 de abril, debido a ausencias de parlamentarios oficialistas.

El tono más duro lo expresó el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, quien al enterarse de la moción de censura declaró lo siguiente a través de sus redes sociales:

“Payasos que quieren hacer del Congreso un circo. En solo 24 horas anuncian censura de la nueva mesa de la Cámara de Diputados. Mientras la ciudadanía clama porque este Congreso destine su tiempo a prioridades ciudadanas, ellos eligen la politiquería barata. Políticos emplazando a políticos con temas que solo le interesan a los políticos. Esa tremenda creatividad para inventar censuras podrían ocuparla en cosas útiles para la gente. ¡Manga de ociosos!”.

Lo mismo hizo su correligionaria, la diputada Daniella Cicardini: “Creen que la gente es tonta, la censura estaba redactada desde antes que asumiera la mesa y buscaron cualquier excusa barata para presentarla. Cuando a ellos les conviene respetan la democracia, y cuando no, buscan una artimaña para no asumir su derrota. Hasta Pinochet respetó los resultados de las elecciones. El llamado es a que se pongan serios y dejen de hacer perder el tiempo a este Congreso que harta pega tiene para resolver los problemas reales de la ciudadanía”.