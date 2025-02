Voto extranjero en presidenciales: marzo traerá choque de posturas entre Gobierno y oposición

La elección presidencial y parlamentaria del próximo 16 de noviembre podría tener un factor inédito: la influencia sin precedentes del voto de extranjeros en suelo nacional. Esto, debido a un impacto diferido del auge migratorio registrado entre 2017 y 2020 en el proceso electoral, con un padrón de votantes migrantes que –según cifras del Servel– podría alcanzar el millón de personas.

Y es que la actual legislación chilena otorga derecho a sufragio a cualquier extranjero “avecindado” por más de cinco años en el país, concepto distinto al de “residencia” y que se contabiliza desde que se obtiene un permiso temporal. Así, esta vez, el Servicio Electoral (Servel) incorporará automáticamente a los migrantes que antes del 16 de noviembre de 2020 hayan obtenido dicha condición.

El voto extranjero, pese a la alerta del ministro Segpres, Álvaro Elizalde, durante la discusión que reguló la pasada elección municipal de dos días, no había sido tema de polarización en la política nacional, hasta ahora. De hecho, ni siquiera en los dos procesos constituyentes fallidos se planteó modificar la norma que permite a los extranjeros votar sin necesidad de nacionalizarse.

A fines de enero, el Gobierno ingresó un paquete de indicaciones a la reforma electoral que impulsan senadores de oposición para establecer multas por no votar –proyecto aprobado en general el pasado 14 de enero–. La Moneda busca introducir una serie de requisitos, como por ejemplo tener residencia definitiva y no contar con antecedentes penales (lo que se acreditaría mediante un certificado oficial del país de origen). Pero eso no es todo.

Las enmiendas del Ejecutivo –que se verán en marzo– también señalan que los extranjeros solo “podrán ejercer el derecho a sufragio… en las elecciones municipales y en los plebiscitos comunales”.

La derecha, históricamente estricta con el tema migración, rechaza las indicaciones del Gobierno, acusando un cálculo electoral y que la exclusión de extranjeros de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales beneficiaría al oficialismo, considerando que el voto de los venezolanos –hoy mayoritario en el padrón nacional– tiende a ser contrario a las ideas de izquierda.

La izquierda, en un giro sobre su postura expresada en 2020, defiende las enmiendas, argumentando que se busca un acercamiento a la experiencia internacional.

Ossandón: “El Gobierno debiera ser más honesto”

Con un plazo definido para el 7 de marzo para la presentación de indicaciones, la Comisión de Gobierno del Senado deberá revisar el paquete de indicaciones impulsado por el Gobierno, mientras la Cámara de Diputadas y Diputados ya se prepara para abordar el proyecto de forma “prioritaria” tras el receso legislativo.

El senador Manuel José Ossandón (RN), presidente de la Comisión de Gobierno, declaró a El Mostrador que “estamos hablando de indicaciones que lo único que buscan es evitar el voto de los extranjeros”. A su juicio, “el Gobierno debiera ser más honesto y decir de frente que por conveniencia electoral no quiere que vote ningún foráneo, especialmente los venezolanos”.

Cabe mencionar que las enmiendas del Ejecutivo incluyen una exención de multa para los chilenos residentes en el exterior o ciudadanos de otros países por no votar. Esto, para el senador Ossandón, “es un claro desincentivo para emitir el sufragio”. Además, afirmó que es “discriminatorio” que los extranjeros voten solo en elecciones municipales y no en presidenciales y parlamentarias.

“Es una discriminación por donde se le mire y es un grave error del Gobierno, porque establece ciudadanos de primera y segunda categoría”, sentenció el senador Ossandón.

Ebensperger espera que se rechacen las indicaciones

La senadora Luz Ebensperger, integrante de la Comisión de Gobierno y jefa de la bancada UDI en la Cámara Alta, cree que “efectivamente hay que regular el voto del extranjero, hay que ponerle más requisitos”.

En declaraciones a El Mostrador, dijo ser partidaria de exigirles al menos residencia definitiva y un determinado tiempo en años, que podrían ser cinco. No obstante, agregó, “no me parece el que se quiera restringir el voto de los extranjeros que cumplan con requisitos mayores a las elecciones regionales o comunales”.

Para la legisladora UDI, lo que el Gobierno está haciendo es un “cálculo electoral”, además de –a su juicio– “querer confundir a la ciudadanía con los migrantes clandestinos y los regulares que llevan muchos años viviendo en nuestro país y que son realmente un aporte”. Según la senadora Ebensperger, el Gobierno entonces se equivoca y espera que en marzo, en la Comisión de Gobierno, se rechacen las indicaciones “y podamos regular seriamente”.

Ebensperger fue enfática en recordar que en 2020, cuando se discutía la última reforma a la Ley de Extranjería, diputados del PC, PS, DC y el Frente Amplio –incluyendo al entonces diputado Boric– recurrieron al Tribunal Constitucional para evitar limitaciones al voto de los inmigrantes. “A poco más de cuatro años, cambian de opinión”, fustigó.

Algo que no ocurre en ninguna otra parte del mundo

En una reciente entrevista con El Mostrador, el sociólogo y director del centro de estudios y encuestas Tú Influyes, Axel Callís, destacó que Chile es uno de los pocos países donde los extranjeros pueden votar en elecciones presidenciales sin mayores restricciones, algo que ha generado un sentimiento de injusticia en la ciudadanía.

“En Chile, los extranjeros pueden votar para Presidente y en sus países de origen, algo que no ocurre en ninguna otra parte del mundo, salvo en lugares como Malaui y Ecuador”, afirmó el académico.

En esa línea se ha manifestado la ministra del Interior, Carolina Tohá, para defender las enmiendas. “Es un tema bien importante el quién vota, quién no vota, quién decide a las autoridades, y no debiéramos hacerlo con calculadora, ni uno ni otro lado, deberíamos hacerlo pensando en cuál es el mejor sistema para que Chile tenga un cuerpo electoral que garantice que las personas que son parte del país y les interesa el futuro tomemos las decisiones”, declaró en diálogo con el noticiero de T13.

Y agregó: “No es bueno para Chile que una persona que no se siente chilena, que simplemente lleva cinco años aquí, con eso termine decidiendo nuestras elecciones sobre quién nos gobierna. Es complejo y por algo ningún país del mundo lo tiene en esos términos”.

Según cifras del Servel, en 2021, cuando Gabriel Boric se impuso a José Antonio Kast, había 449 mil migrantes habilitados para votar. Para las elecciones municipales y regionales de 2024, la cifra creció a 786 mil. Ahora, con la inclusión de quienes cumplieron el requisito de residencia entre 2019 y 2020, el número de votantes foráneos podría duplicarse respecto a 2021.

El sufragio clave sería el de los venezolanos, ya que en 2019 las solicitudes de residencia alcanzaron un récord de 160 mil, mientras que las de peruanos –antes la comunidad con más votantes– han ido a la baja desde 2017.

Ibáñez: “Hay una hipocresía y una falta de coherencia de la derecha”

El diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez criticó duramente a la oposición por su postura en el debate sobre el voto extranjero, destacando la contradicción con las iniciativas de ley que ellos mismos han impulsado en el Congreso Nacional.

“Hay una hipocresía y una falta de coherencia de la derecha”, sostuvo hace unos días en declaraciones a la prensa, recordando que en mayo del año pasado –previo a la discusión de la reforma que extendió a dos días las elecciones de octubre– fue la propia UDI la que presentó un proyecto que permitía que los extranjeros solo votaran en elecciones locales o regionales, y fue firmado por los senadores Coloma, Macaya, Ebensperger, Durana y Sandoval.

El diputado y precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, también se mostró a favor y respaldó la discusión del proyecto de ley para regularizar el voto extranjero, fundamentando que en los términos actuales “geopolíticamente es riesgoso”. En ese sentido, y considerando las críticas de la oposición, afirmó que “la derecha se equivoca”.

Carter: “Que no se vuelva una herramienta para que el Gobierno se pase de listo”

En contraste, desde la UDI, el diputado Álvaro Carter se mostró preocupado por “la influencia del Gobierno en el cambio del sistema electoral”. El parlamentario gremialista remarcó que “parece que las indicaciones del Ejecutivo están diseñadas para beneficiar al Gobierno en lugar de representar la real voluntad de la ciudadanía”.

“Por eso es fundamental proteger la integridad del proceso electoral y garantizar que todos los ciudadanos tengan una voz igual en la democracia. Esta reforma debe ser un proceso que involucre a todos los actores políticos y sociales, y que no se vuelva una herramienta para que el Gobierno se pase de listo”, dijo a este medio.

Cabe mencionar que la correlación de fuerzas en el Congreso podría impedir que alguno de los dos sectores imponga su postura. Aunque la derecha logre aprobar la multa por no votar, el Ejecutivo tiene herramientas constitucionales para bloquear la medida. Del mismo modo, si el oficialismo intentara limitar el sufragio migrante con un proyecto propio, la oposición cuenta con mayoría en el Senado para impedirlo.

Tema prioritario para la Cámara

Los miembros de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados siguen de cerca el debate. A través de un comunicado, el presidente de dicha instancia, el diputado Rubén Oyarzo (independiente de la bancada de Amarillos y Demócratas), anunció que al regreso del receso legislativo lo pondrá en tabla como “prioritario” en la comisión.

“Debemos terminar con cualquier distorsión a nuestro sistema electoral, y en particular a esta extraña política que permite a millones de personas sin mayor arraigo, e incluso muchas veces sin mayor contribución al país, participar de procesos electorales y definir autoridades”, comentó el diputado Oyarzo.

A la diputada y jefa de la bancada PPD e Independientes, Camila Musante, le parece “absolutamente razonable que extranjeros que han vivido más de 5 años en Chile puedan participar y votar en las elecciones municipales, porque finalmente son parte de una comunidad y contribuyen a su desarrollo”. Sin embargo, señaló que “cuando hablamos de las elecciones nacionales, esta es una decisión soberana que corresponde exclusivamente a los ciudadanos chilenos. Solo ellos deberían poder ejercer el derecho al voto”.

Desde el PS, el diputado Marcos Ilabaca recalcó que “en ningún país del mundo se da la facilidad que se da en Chile, que por el solo hecho de avecindarse poder ser parte de las elecciones importantes y trascendentales que marcan el destino de un país Y, en eso, tenemos que ir mejorando”. En esa misma línea, tras conocer las indicaciones del Gobierno, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini insistieron en reimpulsar su proyecto, que busca el mismo objetivo.