Recortes y despidos en Ministerio de las Culturas alertan a trabajadores

Recortes y despidos tienen en alerta a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de las Culturas.

Una fuente señaló a El Mostrador que se trata de unos 20 mil millones de pesos, que afectará a varios fondos y programas, incluidos los emblemáticos sitios de memoria.

Específicamente afectaría la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (Fondo Audiovisual, Puntos de Cultura y Programa de Infraestructura Cultural) y también al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT), con cinco Fondos Concursables: Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales (FFOP) 2026, Programa Social Sitios de Memoria (Convocatoria 2026–2027), Fondo Subsidios de Patrimonio Mundial (Proceso 2026), Fondo del Patrimonio Cultural (Concurso Nacional 2026) y Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas (PMI) 2026.

“Siempre es una mala noticia un recorte en cultura, sobre todo porque estamos muy lejos aún de llegar a un mínimo de un 1%. Pero además aún no se sabe (oficialmente) qué será afectado por los recortes”, señaló una fuente conocedora del mundo cultural.

“Habrá un recorte de 3%, incluso un poco más“, sostuvo el ministro Francisco Undurraga la semana pasada en CNN.

Esto provocó una dura reacción de los gremios, que convocaron a sus bases a lo largo de todo el país a declararse en estado de alerta ante el recorte presupuestario y los despidos ocurridos en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

“Instamos al Ministro Undurraga a cumplir su palabra empeñada, a dialogar con las organizaciones de trabajadores y a ser coherente con su discurso sobre que la cultura es el motor de la cohesión social y la seguridad ciudadana que el país tanto requiere, no un mal gasto del presupuesto público que se pueda recortar sin afectar la calidad de vida de las personas”, afirmó un comunicado de este miércoles del Frente de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio.

Reunión protocolar

Hasta el momento, miembros de dicho Frente sostuvieron solo una reunión de carácter protocolar con el Ministro y Subsecretarios, el martes 17 de marzo, ocasión en la que solicitaron establecer una relación de trabajo de carácter vinculante y periódica.

“Hasta el momento esto no ha ocurrido, pese a haber manifestado nuestra voluntad de diálogo. Las asociaciones de funcionarios tenemos derecho por ley a conocer e incidir en las decisiones y acciones que afecten al ministerio y a sus trabajadores, el cual ejercemos de forma activa y responsable”, indicó la declaración.

Los trabajadores además invitaron a Undurraga a conocer la realidad de museos, bibliotecas, archivos, secretarías regionales ministeriales, la sede del Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio en Valparaíso y los Centros Culturales y Patrimoniales públicos y privados, “que hoy enfrentan graves problemas de infraestructura y falta de recursos básicos y de personal para operar”.

“La cultura no ocurre solo en la capital Santiago y en los grandes palacios del país; ocurre en el Chile profundo que hoy se siente abandonado por su autoridad”.

Bajo presupuesto

Actualmente, Cultura tiene el tercer presupuesto más bajo del Estado, según el documento.

“Sostener que invertir en cultura es un gasto desmedido falta tanto a la verdad, como decir que el Estado chileno está quebrado, una premisa falsa e irresponsable que la propia Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha cuestionado solicitando explicaciones a la vocera de gobierno. Por el contrario, hacemos mucho con muy poco; un incremento presupuestario no es un lujo que se malgasta, es la garantía de un mejor servicio para la ciudadanía y para el desarrollo del ecosistema en artes, culturas y patrimonios”.

Para los funcionarios, la reducción presupuestaria superior al 3% en este contexto implica efectos concretos: reducción de programas de culturas, artes y patrimonio y, cobertura territorial; disminución del financiamiento para proyectos; mayor precarización laboral y aumento del desempleo en el sector; debilitamiento y riesgo de cierre de organizaciones culturales, especialmente en regiones; afectación del aporte de las culturas, las artes y el patrimonio a la cohesión social y la seguridad ciudadana en las comunidades y los barrios del país.

Además denunciaron el recorte de más del 50% de los fondos para sitios de memoria, “lo cual expone la intención ideológica de desmantelar a todo nivel la institucionalidad relacionada con los Derechos Humanos”.

Caso Consejo de Monumentos

De paso, los funcionarios además rechazaron lo que calificaron de “caricatura” que el ministro hace del Consejo de Monumentos Nacionales.

“Si el CMN presenta demoras no es por una voluntad obstructiva, sino por la crítica falta de recursos y personal para procesar la demanda nacional, la cual ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Debilitar esta institución mediante recortes y el retroceso normativo que implica el retiro del decreto de reglamento de excavaciones arqueológicas y paleontológicas desde Contraloría, solo pone en riesgo el fortalecimiento institucional que se requiere para mejorar su funcionamiento”, alertaron.

“La solución es fortalecer la protección del patrimonio en equilibrio con el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Si se descentraliza el CMN sin los recursos necesarios para fortalecer las Direcciones Regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, solo se favorecerá la desregulación, poniendo en riesgo los patrimonios y a las comunidades del país”.