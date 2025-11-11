Suprema revoca libertad condicional de Mauricio Ortega y ordena su reingreso a la cárcel

La Corte Suprema confirmó la revocación de la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión contra Nabila Rifo en 2016, y ordenó su reingreso al Centro Penitenciario de Puerto Aysén, en la región de Aysén.

El fallo del máximo tribunal ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique el pasado 22 de octubre, que había acogido el recurso presentado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y ordenado la anulación del beneficio.

La decisión se produce luego de una polémica que estalló a comienzos de octubre, cuando se conoció que la Comisión de Libertad Condicional había autorizado la salida de Ortega, pese a los informes de Gendarmería que advertían el alto riesgo de reincidencia.

El episodio generó una fuerte presión política sobre la ministra Antonia Orellana, a quien la oposición acusó de negligencia, debido a que Nabila Rifo no fue debidamente notificada antes de que se otorgara el beneficio.

Tras conocerse la decisión de la Suprema, la secretaria de Estado valoró el fallo: “Esta resolución confirma que los derechos de las víctimas también son parte del debido proceso y deben estar al centro de las decisiones judiciales”, declaró Orellana.

La defensa de Ortega había argumentado que la Corte de Coyhaique actuó de manera “ilegal y arbitraria” al revocar la libertad condicional, pero el máximo tribunal desestimó sus alegatos.

De acuerdo con la resolución, la Comisión de Libertad Condicional deberá volver a sesionar para analizar una nueva solicitud del condenado, esta vez con la debida notificación previa a la víctima. Mientras eso ocurra, Ortega permanecerá privado de libertad.