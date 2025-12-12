Colegio de Periodistas condena agresión a equipo de Canal 13 y denuncia ataque a libertad de prensa

El Colegio Metropolitano de Periodistas de Chile, junto a su Comisión de Derechos Humanos, expresó su más enérgico rechazo a la agresión sufrida por una periodista y un camarógrafo de Canal 13, quienes fueron atacados por un individuo mientras realizaban su labor informativa en la vía pública, a plena luz del día, en la ciudad de Santiago.

A través de una declaración pública, la entidad calificó el hecho como una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada. “Agredir a periodistas y trabajadores y trabajadoras de la comunicación no solo pone en riesgo su integridad física y psicológica, sino que también afecta directamente uno de los pilares fundamentales de toda democracia: el ejercicio libre, seguro y sin amenazas del periodismo”, señalaron.

Desde el gremio recordaron que la labor periodística cumple una función social esencial, orientada al interés público. En ese sentido, enfatizaron que periodistas, camarógrafos, técnicos y equipos de prensa desarrollan su trabajo muchas veces en contextos complejos, de alta tensión o exposición, por lo que deben contar con garantías mínimas de seguridad para ejercer su labor.

“La violencia contra la prensa, venga de donde venga, es inaceptable. No puede normalizarse ni relativizarse bajo ninguna circunstancia”, subrayó el Colegio Metropolitano, marcando una línea clara frente a hechos de este tipo, que —advirtieron— no solo afectan a las víctimas directas, sino que también dañan el funcionamiento democrático.

La organización manifestó además su solidaridad con la periodista y el camarógrafo agredidos, con sus familias y con el equipo de Canal 13, e hizo un llamado explícito a las autoridades a investigar los hechos con celeridad y a adoptar medidas efectivas que permitan prevenir nuevas agresiones contra trabajadores de la prensa.

Finalmente, el Colegio de Periodistas recalcó que tolerar ataques contra periodistas implica debilitar la democracia misma. “Defender la prensa es defender el derecho de todas y todos a la información”, concluye la declaración, poniendo el acento en la responsabilidad institucional y social de resguardar el ejercicio libre del periodismo en el país.