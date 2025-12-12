CIDH advierte incumplimiento de Chile en caso Vivanco tras destitución de la Suprema y abre prórroga

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó formalmente que el Estado de Chile no respondió dentro de los plazos establecidos a la denuncia presentada por la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ante ese incumplimiento, el organismo activó una prórroga adicional para que el país remita sus observaciones, en un proceso que se desarrolla en paralelo a las causas judiciales abiertas en Chile por la arista conocida como Muñeca Bielorrusa, destapado por El Mostrador.

Según informó Radio Bío Bío la comunicación, firmada por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, fue explícita: “El Estado no ha respondido la solicitud de observaciones. En virtud de lo anterior, se ha reiterado al Estado la remisión de las mismas”. La notificación fue enviada a Vivanco en momentos en que el Gobierno aguarda el desenlace de la querella de capítulos que revisa la Corte de Apelaciones de Santiago y los avances de la investigación penal vinculada a presuntas influencias indebidas.

El caso llegó al sistema interamericano tras el procedimiento disciplinario iniciado por la Corte Suprema el 10 de octubre de 2024, que culminó poco más de un mes después con la destitución de Vivanco como integrante del máximo tribunal. La remoción se produjo en medio de la crisis institucional desatada por el denominado caso Audios, revelado en noviembre de 2023, que expuso redes de contacto no declaradas entre ministros, abogados y operadores del sistema judicial a partir de la incautación de teléfonos, entre ellos los del abogado Luis Hermosilla.

Los argumentos de las partes

En su fallo, el pleno de la Corte Suprema sostuvo que Vivanco incurrió en conductas incompatibles con la probidad y la imparcialidad judicial. Se le atribuyó haber antepuesto intereses personales en diversas causas, presionar a relatores para acelerar fallos fuera del orden procesal, e intervenir de manera indebida en procesos de nombramiento de fiscales y conservadores de bienes raíces. Para los ministros, ese patrón vulneró gravemente los principios de independencia y decoro del Poder Judicial, justificando su remoción por sobre el principio de inamovilidad.

Vivanco, en cambio, sostiene que fue víctima de un procedimiento irregular. Alega que no contó con debido proceso, que no tuvo acceso oportuno a los antecedentes y que los plazos impuestos le impidieron ejercer una defensa efectiva. Con esos argumentos, recurrió a la CIDH denunciando vulneraciones a su independencia judicial, honra, presunción de inocencia y garantías procesales, además del impacto que la sanción tuvo en su carrera académica.

Según informó el citado medio, la falta de respuesta del Estado chileno no respondería a desidia, sino a una estrategia de cautela. El Ejecutivo estaría a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones respecto de la querella de capítulos y de los avances en la arista penal del caso Muñeca Bielorrusa antes de fijar una posición definitiva ante el organismo internacional. Las mismas fuentes precisan que aún restan tres meses dentro de la prórroga de cuatro concedida por la CIDH.

La denuncia ya fue declarada admisible, lo que obliga al Estado a entregar una respuesta de fondo. Mientras tanto, el caso Vivanco sigue abierto en el sistema interamericano, agregando un nuevo flanco internacional a una de las crisis más profundas que ha enfrentado el Poder Judicial chileno en décadas.