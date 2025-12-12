Senador Quintana (PPD) esperaba que Gobierno trabajara más por la unidad del progresismo del futuro

El senador Jaime Quintana, presidente del Partido por la Democracia (PPD), se refirió al futuro del progresismo y cuestionó la gestión del Presidente Gabriel Boric con respecto a la falta de apoyo y ordenamiento político para los próximos años.

Quintana, consultado por la posibilidad de componer una posible coalición de gobierno si es que gana Jara, declaró que “hubiésemos esperado que este gobierno nos hubiera dejado más encaminados en el proceso de unidad como bloque, como sector, y eso no ocurrió”.

El senador, quien es parte de la coalición que apoya a la candidata Jeannette Jara, cree que el gobierno del Presidente Gabriel Boric no guio lo suficiente ni dejo en buen puerto para la unidad del progresismo.

Quintana también se refirió al posible gobierno de Jara y la diferenció del actual mandato del Presidente Boric. Dijo que la candidata de la centroizquierda “es un liderazgo distinto al de Boric, incluyó al Partido Comunista, creo que tiene más cultura de coalición porque ha vivido más coaliciones. Es más parecida a Bachelet que a Boric; hay más sentido de construcción de mayorías en Jara”.

Ministro Elizalde salió en defensa de la gestión del Gobierno

Álvaro Elizalde, ministro del Interior, respondió sobre estos dichos y defendió el aporte que ha realizado el Gobierno en favor del sector y que sí la ha robustecido: “Si hay un rol relevante en la unidad del progresismo es el que tienen los presidentes de los partidos”.

“Este gobierno ha contribuido a la unidad del progresismo y por esa razón esta elección se enfrentó con la coalición más amplia en términos de partidos políticos que apoyan la gestión del propio gobierno y también las distintas candidaturas presidenciales y parlamentario”, declaró.

Finalizó indicando que “tenemos que perseverar en el esfuerzo de unidad de los sectores progresistas con vocación de mayoría, porque eso es lo que hace posible en democracia impulsar cambios como los que Chile necesita”.