García y Mas sostienen bilateral clave en Economía de cara al cambio de mando

En paralelo a la reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor Jorge Quiroz, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sostuvo este lunes un encuentro bilateral con quien asumirá esa cartera en el próximo gobierno, Daniel Mas, en el marco del proceso de traspaso previo al cambio de mando del 11 de marzo.

La cita se extendió por cerca de tres horas y contó, por parte del Ejecutivo, con la participación de la subsecretaria Javiera Petersen, mientras que Mas asistió acompañado de su jefe de Gabinete, Agustín Quera. Según se informó, el objetivo fue revisar los avances de la cartera y los principales desafíos que enfrentará la próxima administración.

Tras la reunión, García calificó el encuentro como “muy positivo” y señaló que se presentaron los programas actualmente en curso. “Chile está en condiciones de crecer más rápido y la labor que hemos desarrollado en este período le va a permitir al Gobierno entrante seguir en esa línea”, afirmó, expresando su expectativa de que las iniciativas impulsadas durante la actual gestión tengan continuidad.

El biministro destacó además el interés manifestado por Mas en acelerar la tramitación de permisos y fomentar la creación de empleo, dos ejes que han sido centrales en el debate económico de los últimos meses. “Esperamos que continúen los programas que ya hemos iniciado”, subrayó.

Por su parte, Mas —quien asumirá como biministro de Economía y Minería tras el fallido nombramiento de Santiago Montt— enfatizó que la prioridad del gobierno entrante será retomar el crecimiento. “Nuestra meta es que Chile vuelva a crecer con fuerza, de la mano de las grandes empresas y las pymes, para mejorar la calidad de vida de las personas”, señaló.

El futuro ministro agregó que abordaron “tópicos clave” como el combate a la permisología, el impulso a la inversión, la creación de empleos y el desarrollo de nuevas industrias exportables. En ese marco, agradeció la disposición del actual ministro y su equipo para facilitar el traspaso.

La definición de Mas como biministro se produjo luego de que se desechara el nombramiento de Montt, en la primera polémica del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast, tras cuestionamientos por la anticipación del anuncio y reparos gremiales. Con todo, desde el sector privado han manifestado disposición a trabajar con el nuevo titular, aunque persisten dudas sobre el diseño del biministerio y su impacto en la principal industria del país.

