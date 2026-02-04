Futura vocera de Kast, Mara Sedini, y ministra Vallejo fijan bilateral para el 25 de febrero

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la futura portavoz de La Moneda, Mara Sedini, sostendrán una reunión bilateral el próximo 25 de febrero, en el marco del proceso de traspaso entre la administración del Presidente Gabriel Boric y el gobierno entrante de José Antonio Kast.

El encuentro ha generado expectación en el mundo político, no solo por tratarse de una instancia clave de coordinación comunicacional, sino también porque se produce en un escenario tensionado por los cruces públicos entre ambas administraciones. En las últimas semanas, las diferencias políticas han quedado expuestas a través de declaraciones cruzadas y controversias que han elevado el tono del debate previo al cambio de mando.

Uno de los principales focos de fricción ha sido la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a un cargo en la Organización de las Naciones Unidas, iniciativa impulsada por el Ejecutivo y duramente cuestionada desde la oposición. El tema ha motivado respuestas directas desde La Moneda y ha profundizado el intercambio de declaraciones entre el oficialismo y el bloque que asumirá el poder en marzo.

A ello se suman los roces entre el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y autoridades del actual gobierno, especialmente por las críticas a los denominados “cortes de cinta” en proyectos de infraestructura, que desde el Ejecutivo han sido defendidos como parte de la gestión regular.

En paralelo, otras bilaterales ya se han desarrollado en el marco de la transición. Entre ellas, el encuentro del urbanista Iván Poduje con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, donde afloraron diferencias por la reconstrucción tras los incendios forestales en la Región de Valparaíso y la entrega de soluciones habitacionales.

La cita entre Vallejo y Sedini se realizará a solo 15 días del cambio de mando, fijado para el 11 de marzo en el Congreso Nacional. Aunque no se han adelantado los contenidos específicos de la reunión, se espera que el encuentro permita establecer marcos básicos de coordinación comunicacional y ordenar el tono institucional de cara a la instalación del nuevo gobierno.