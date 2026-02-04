Teatinos 120 en modo cambio de mando: Grau y Quiroz se alinean para relevo “sin tropiezos”

Con saludo protocolar, equipos desplegados y una conversación a solas incluida, el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor desde el 11 de marzo, Jorge Quiroz, dieron este martes el puntapié inicial al traspaso en Teatinos 120. La reunión —que se alargó más de lo presupuestado— marcó el arranque formal de una transición que ambos definieron como clave para que la billetera fiscal siga funcionando sin sobresaltos.

“Fue una muy buena reunión”, resumió Grau tras la cita, destacando que el mandato del Presidente Boric es claro: un cambio de mando “impecable, serio, transparente y poniendo siempre por delante el país”. Según explicó, ya dejó sobre la mesa toda la disponibilidad de los equipos de Hacienda para compartir antecedentes técnicos, cifras fiscales y responder cada duda que surja en el camino. La idea es que la nueva administración llegue el 11 de marzo con los motores andando y sin vacíos de información.

José Pablo Gómez, el ex DC que vuelve a la Dipres

En la reunión participaron también figuras clave del engranaje fiscal: la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y quien asumirá ese rol, José Pablo Gómez —exmilitante DC y actual gerente corporativo de administración y finanzas de ENAP—. Además, estuvieron la saliente subsecretaria Heidi Berner y el jefe de gabinete Rodrigo Echecopar. Por el lado del equipo entrante se sumaron asesores económicos y coordinadores programáticos del futuro gobierno.

Cabe mencionar que José Pablo Gómez lideró por 14 años las estimaciones de ingresos del Fisco en la Dirección de Presupuestos, atravesando gobiernos desde el primer mandato de Michelle Bachelet hasta el segundo de Sebastián Piñera. Sin embargo, al iniciar la administración de Gabriel Boric, la entonces recién nombrada directora de Dipres, Javiera Martínez, le solicitó dejar esa función. Hoy, con el arribo del nuevo gobierno, retorna a la cartera de la mano de Kast.

El telón de fondo no es menor: Hacienda viene de reconocer un déficit fiscal más alto de lo previsto, lo que vuelve aún más sensible el traspaso de datos y proyecciones. Por eso, gran parte de la conversación giró en torno a la continuidad de programas en marcha, el estado real de las cuentas públicas y la coordinación entre los equipos que se quedan y los que se van.

“Esta reunión es la primera de una serie”

Quiroz, por su parte, puso el acento en la institucionalidad. “Esta reunión es la primera de una serie y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas”, dijo a la prensa, subrayando que el objetivo es facilitar el cambio de administración sin afectar el funcionamiento del Estado. El plan es mantener encuentros técnicos durante todo febrero para llegar “sin tropiezos” a marzo y asegurar normalidad en el manejo económico.

Ambos, con Grau, coincidieron en el mensaje central: los gobiernos pasan, pero la máquina fiscal no se puede detener. Y aunque no respondieron preguntas de la prensa tras el punto de prensa, el gesto político fue evidente: en medio del recambio, Hacienda busca mostrar orden puertas adentro y calma hacia afuera.