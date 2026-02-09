Contraloría detecta mal manejo de licencias médicas en la Junji por casi $21 mil millones

Tras auditar los períodos entre 2017 y 2024, la Contraloría Regional Metropolitana detectó que un total de 1.045 funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) acumularon licencias por “Enfermedad o Accidente Común” por más de dos años de forma intermitente, generando 60.958 licencias no recuperadas por un monto total de $ 20.916 millones.

Entre estos casos, el informe N°223 de 2025 advierte que 9.964 licencias —con un subsidio por incapacidad laboral de $ 5.547.961.164— fueron rechazadas por las entidades pagadoras, sin que el servicio implementara acciones para recuperar dichos montos ni exigiera su devolución a los funcionarios. Ante esto, el ente dio un plazo de 60 días hábiles a la Dirección Nacional de la Junji para acreditar un plan de acción que garantice la recuperación efectiva de esos dineros. Simultáneamente, se anunció que “se enviarán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan”.

El organismo constató además la existencia de 54.876 licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, por montos que superan los 10 mil millones de pesos, sin que se hubieran iniciado los procesos de castigo contable correspondientes. Por ello, se ordenó a la Junji remitir la documentación que acredite los saldos pendientes y las gestiones ante los ministerios de Educación y Hacienda para obtener la autorización de dicho castigo.

En un capítulo específico, la fiscalización verificó el pago de $ 56.615.625 correspondientes a 38 licencias médicas rechazadas de funcionarios ya desvinculados, renunciados, con permisos sin goce de remuneraciones o beneficiados con bonificación por retiro. De estas, 23 permisos (por $ 46.363.903) no registran gestiones de cobranza judicial, y 7 no fueron reintegrados pese a notificaciones. Por este hallazgo, la Contraloría formuló un reparo por el monto total.

Igualmente, se evidenció que el proceso de recuperación de estos subsidios se realiza de manera manual mediante planillas Excel, ya que el sistema oficial (PeopleSoft HCM/FSCM1) no tiene habilitado el módulo correspondiente, lo que incumple la normativa. Se ordenó a la JUNJI informar, en un plazo de 60 días hábiles, la puesta en marcha definitiva del sistema con la documentación que respalde su operatividad.