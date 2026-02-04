Contraloría revela millonarias irregularidades en proyectos financiados por el GORE de Tarapacá

La Contraloría Regional de Tarapacá instruyó múltiples medidas correctivas y exigió la restitución de fondos públicos tras detectar graves irregularidades en la gestión de recursos del Gobierno Regional de Tarapacá (GORE). El informe N°510 de 2025 detectó que $58.362.020 fueron rendidos sin la documentación necesaria que respaldara su ejecución, como nóminas de asistentes, actas de entrega o evidencia fotográfica. Ante esto, se ordenó al GORE gestionar la devolución de estos recursos y remitir los comprobantes contables del reintegro en un plazo de 60 días hábiles.

Los hallazgos se derivan de una fiscalización a 66 iniciativas financiadas mediante transferencias a organizaciones de la sociedad civil. Contraloría reveló proyectos sin rendiciones de cuenta por $87.390.000, saldos pendientes de rendición por $69.590.704 y $96.400.469 en rendiciones observadas por falta de respaldos, ordenando exigir la devolución o iniciar acciones judiciales.

Se evidenció también una falta de control en la ejecución, al observarse que 32 de las iniciativas carecían de actas que acreditaran la realización de actividades. Por este incumplimiento en la verificación en terreno, se instruyó la elaboración y envío de un plan formal de fiscalización en un plazo de 60 días. En un caso específico, se constató la falta de respaldo en la entrega de 14 notebooks, parte de un proyecto de “Alfabetización digital y uso de comisaría virtual”, por un valor de $7.700.000. Si bien la entidad devolvió los fondos, no informó por qué los equipos no fueron utilizados pese a contar con facturas aprobadas.

Otro hallazgo crítico fue la identificación de conflictos de interés, con coincidencias entre directivos de organizaciones beneficiarias y proveedores incluidos en las rendiciones, por un total de $ 50.020.381. Esta situación vulneró los manuales de concursos de vinculación, por lo que se ordenó la restitución inmediata de $ 12.780.000 y la revisión ampliada de otras rendiciones.

Finalmente, se observó una factura por $ 14.200.000 emitida por Inversiones SIA Ltda., asociada al Club Deportivo y Recreativo MOP Tarapacá, cuya documentación no coincide con los testimonios de cinco de sus siete socios entrevistados, lo que “podría constituir adulteración de un instrumento público o privado”, según informan desde el ente. Por ello, se solicitó aclarar la situación y ejercer acciones legales si corresponde.