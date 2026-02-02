Contraloría detecta graves falencias en Urgencia del Hospital San José y ordena sumario

Un informe de la Contraloría Regional Metropolitana reveló una serie de irregularidades en la Unidad de Urgencia del Hospital San José, tras una fiscalización en terreno realizada durante el turno nocturno del 12 de noviembre pasado. Entre los principales hallazgos figuran extensos tiempos de espera, pacientes hospitalizados en condiciones de riesgo, deficiencias graves de infraestructura y funcionarios con licencias médicas prolongadas por años.

Según el informe N°1 de 2026, 44 pacientes esperaron entre cinco y 17 horas para ser atendidos tras su categorización, mientras que otras 24 personas aguardaron entre cinco y 18 horas y se retiraron sin recibir atención médica. Además, cinco usuarios no fueron categorizados ni atendidos. En uno de los casos, un paciente categorizado a las 19:20 horas fue atendido recién a las 03:35 de la madrugada siguiente, permaneciendo recostado en el suelo, en un sector de estacionamientos, sin asistencia del personal.

La fiscalización también constató que 38 personas permanecían hospitalizadas en la urgencia a la espera de camas, algunas de ellas ubicadas en camillas junto a tableros eléctricos, lo que representa un riesgo tanto para pacientes como para funcionarios.

Licencias médicas del personal

En materia de recursos humanos, la Contraloría detectó que cuatro funcionarias de la Urgencia se mantienen con licencias médicas de hasta 8,8 años, figurando permanentemente como no disponibles para turnos, lo que reduce la capacidad operativa del servicio. El informe cuestiona, además, la falta de medidas oportunas del hospital para enfrentar estas ausencias prolongadas.

A ello se suma la existencia de un pabellón no operativo en la Unidad de Urgencia y múltiples deficiencias de infraestructura y equipamiento: baños en mal estado, ausencia de puertas, problemas de climatización, monitores defectuosos y camillas deterioradas.

Frente a este escenario, la Contraloría instruyó al Servicio de Salud Metropolitano Norte iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Asimismo, otorgó un plazo de 60 días hábiles al Hospital San José para implementar medidas que permitan mejorar la capacidad operativa de la urgencia, abordar las ausencias del personal y corregir las deficiencias detectadas.

La inspección se enmarca en un plan nacional de fiscalizaciones in situ que la Contraloría está desarrollando en servicios públicos de todo el país, con el objetivo de verificar condiciones de infraestructura, funcionamiento, cumplimiento de jornadas laborales y calidad de la atención a los usuarios.