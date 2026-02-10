Carabineros sufre ataque en La Legua: hay un fallecido y dos uniformados heridos

Un violento ataque armado contra personal de Carabineros se registró durante la madrugada de este martes en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, dejando como saldo dos funcionarios policiales heridos y un sujeto fallecido, cuyo vínculo con el procedimiento aún está siendo investigado.

De acuerdo con información entregada por el general Víctor Vielma, el hecho se originó cuando una patrulla de la 4ª Comisaría realizaba patrullajes preventivos en el sector de avenida Santa Rosa con Sargento Aldea, donde detectaron un vehículo negro con actitudes sospechosas. Al intentar fiscalizarlo, el automóvil evadió el control y se dio a la fuga, iniciándose una persecución que se extendió por las comunas de Santiago, San Miguel y San Joaquín.

El seguimiento finalizó al interior de La Legua, donde —según Carabineros— los funcionarios fueron emboscados y atacados a balazos por varias personas que se encontraban en el sector. Ante la intensidad del ataque, los carabineros se replegaron y respondieron utilizando sus armas de servicio para repeler la agresión.

“El vehículo policial recibió más de diez impactos balísticos por distintos costados”, detalló Vielma, quien confirmó además que el automóvil sospechoso logró escapar y aún no ha sido ubicado.

Producto del intercambio de disparos, dos funcionarios resultaron con lesiones leves. Uno sufrió una contusión en un hombro, mientras que el segundo presentó cortes en el rostro provocados por esquirlas de vidrio. Ambos fueron trasladados al hospital institucional, donde permanecen en observación y fuera de riesgo vital.

Horas más tarde, cerca de las 2:50 de la madrugada, personal policial que mantenía servicios en La Legua encontró a un hombre herido por un impacto balístico. El sujeto fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde falleció alrededor de las 6:00 de la mañana.

Carabineros informó que se están desarrollando diversas diligencias investigativas tanto en el sitio del suceso como en el recinto asistencial, con el objetivo de determinar si existe una relación directa entre el fallecido y el ataque contra los funcionarios policiales.