Ipsos: 72% cree que incendios fueron intencionales y crece el rol de influencers frente a la crisis

La edición N°47 del estudio Claves Ipsos, reveló que el 72% de las personas encuestadas cree que los siniestros que afectaron a las regiones del Bío Bío y Ñuble fueron provocados intencionalmente. El estudio también mostró una baja evaluación a instituciones y un alto protagonismo de influencers, por sobre las instituciones, en la comunicación y coordinación de ayuda para los damnificados.

Del total, un 39% atribuye esta responsabilidad a empresas con intereses en las zonas afectadas, mientras que un 33% apunta a personas particulares. La percepción varía según la posición política: entre quienes se identifican con la izquierda, un 61% responsabiliza a empresas, cifra que desciende al 25% entre personas de derecha.

En cuanto a los factores que explican la magnitud de los incendios, el 25% considera que el cambio climático fue determinante, aunque un 33% estima que, si bien influyó, tuvo un rol secundario frente a la falta de preparación del país. Esta visión cambia en los jóvenes de 18 a 29 años, donde el impacto del cambio climático adquiere mayor relevancia.

El estudio también reflejó una evaluación mayoritariamente crítica de la respuesta de las instituciones frente a la emergencia. El Gobierno fue la entidad peor evaluada, con un 64% de opiniones desfavorables, seguido por Senapred, que registró un 49% de evaluación negativa, y por los municipios de las zonas afectadas, con un 45%.

Dentro de las instituciones mejor valoradas, Bomberos de Chile encabeza la lista concentrando un 90% de evaluación positiva. Le sigue Carabineros de Chile, que alcanzó un 56%.

El rol de los influencers en la tragedia

La encuesta también evidencia la visibilidad que alcanzaron los influencers durante la emergencia. Al ser consultadas, las personas espontáneamente los mencionaron como actores relevantes en la ayuda a los damnificados (16%), solo por debajo de Bomberos (18%). Sobre esto, un 67% considera que son más efectivos que las instituciones para comunicar cómo enfrentar una catástrofe, especialmente entre mujeres, quienes el 62% cree que su ayuda es desinteresada, frente al 52% de los hombres.

Pese a las críticas institucionales, la solidaridad fue alta: siete de cada diez personas afirmaron haber colaborado con ayuda, principalmente mediante donaciones de alimentos, ropa y dinero.

El informe advierte que los incendios forestales siguen siendo la emergencia frente a la cual la población se siente menos preparada, ya que solo un 24% declara estar en condiciones de enfrentarlos. Siendo los resultados más favorables en la Región Metropolitana por sobre otras regiones.