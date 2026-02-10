Drones sin despegue: programa suspendido por financiamiento

Presentado por:

Nos vamos de vacaciones, pero las noticias no. Febrero, el mes en que el país entra en pausa, tiene otra agenda en Los Ríos. De dulce y de agraz.

Lo dulce: Valdivia celebró sus 474 años con el festiva Vive Valdivia, que agotó entradas en menos de una hora y llenó el Estadio Parque Municipal con la Filarmónica de Los Ríos, Francisca Valenzuela, Los Tres y el humor de Sergio Freire.

Lo agraz: amanecimos con la noticia del SII destapando una red de 20 empresas fantasma detrás de los “malls chinos” de Valdivia, que considera, entra otras faltas, 163 facturas falsas y un perjuicio fiscal de más de $310 millones. De madrugada, en Futrono, una agresión en la disco Aldea Futrono terminó con un hombre de 41 años en la UCI del Hospital Base, y la Ruta 5 sumó dos accidentes graves en menos de 48 horas.

La guinda de la torta, es el tema que desarrollamos para esta edición más breve, más ligera, antes del marzo que poco a poco emerge de las tinieblas:

El programa de televigilancia con drones de la Delegación Presidencial en Los Ríos se encuentra suspendido. Ninguno de los equipos está volando. El CORE aprobó $250 millones para su continuidad, pero la Dirección de Presupuestos (Dipres) no ha concretado el traspaso de fondos. El gobernador Luis Cuvertino atribuye el retraso a la escasez de recursos en Santiago. Esta semana, la Delegación mencionó el programa como parte del apoyo operativo en seguridad penitenciaria. Por ahora, la reactivación sigue sujeta al traspaso pendiente desde Dipres.

Los Ríos sin drones: televigilancia suspendida por falta de financiamiento

El programa de televigilancia con drones de la Delegación Presidencial en Los Ríos está suspendido por falta de financiamiento. Según explicó el viernes 6 de febrero el gobernador Luis Cuvertino, el traspaso de recursos desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), del Ministerio de Hacienda, aún no se concreta. De acuerdo con su versión, el Gobierno Regional ya aprobó esos recursos y el retraso depende del nivel central.

Hasta ahora, el programa se había utilizado como apoyo en búsqueda de personas, resguardo del orden público en eventos masivos y soporte a procedimientos policiales. En ese marco, un registro institucional de la Delegación Presidencial publicado en 2024 informó que, entre 2022 y 2024, los drones acumularon 184 horas con 12 minutos de vuelo solo en labores de búsqueda y rescate, realizadas a requerimiento del Ministerio Público en denuncias por presunta desgracia.

Además, el martes 3 de febrero, el delegado presidencial Jorge Alvial mencionó el programa en el contexto de los homicidios reportados en el módulo 54 de la cárcel de Valdivia. Al referirse a la seguridad del recinto, indicó que la operación de drones también se había considerado como apoyo para enfrentar el lanzamiento de drogas y teléfonos celulares hacia la unidad penal.

En paralelo, la suspensión de los drones coincidió con una discusión financiera más amplia dentro del propio Gobierno Regional. En una sesión del Consejo Regional realizada el 5 de febrero, se abordó el estado de las transferencias asociadas al inicio del año presupuestario y el flujo de recursos desde Dipres. En esa instancia, se expuso que, para el bimestre enero–febrero, la región recibió 7 de los 14 mil millones de pesos solicitados para iniciativas regionales. A partir de ese escenario, consejeros plantearon riesgos asociados a programas sociales, ejecución de obras viales, transferencias a municipios y pagos a proveedores.

Dentro de esa misma sesión, el consejero Sebastián Gómez señaló que se realizarían gestiones con el Ministerio de Hacienda. Por su parte, el consejero Juan Taladriz cuestionó la conducta de Dipres y vinculó el retraso con efectos en la credibilidad del trabajo del Gobierno Regional ante la ciudadanía.

A nivel nacional, el tema también se instaló en diciembre, cuando la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) manifestó preocupación por retrasos en transferencias comprometidas hacia gobiernos regionales y por el impacto sobre iniciativas que ya tenían cronogramas en marcha. En esa línea, su presidente, Héctor Pacheco, advirtió que hay organizaciones que planificaron actividades, contrataron equipos e iniciaron ejecución a la espera de recursos públicos.

Finalmente, el 5 de febrero, BioBioChile informó que el tema sería abordado en una reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y representantes de la Asociación de Gobiernos Regionales (Agorechi) y de ANCORE.

Al cierre de esta edición, el programa de drones continúa suspendido, a la espera del traspaso pendiente desde Dipres.

Un mensaje de la Universidad Austral de Chile

UACh invita a conocer la historia de Valdivia a través de su Dirección Museológica

La Universidad Austral de Chile (UACh), a través de su Dirección Museológica (DM), invita a la comunidad valdiviana y a quienes visitan la ciudad durante este verano a recorrer la historia, la cultura y la naturaleza del sur de Chile en el Museo Histórico y Antropológico Maurice van de Maele, que mantendrá horario continuado de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 19:00 horas, durante los meses de enero, febrero y marzo.

Ubicado en la Isla Teja, el museo resguarda un valioso conjunto de colecciones y archivos que permiten conocer los procesos históricos y culturales que han dado forma al territorio, desde los primeros habitantes del sur de Chile y la cultura mapuche, hasta la colonia hispana y los procesos de inmigración germana, configurando una sociedad pluriétnica que continúa construyéndose en el presente.

Uno de los principales atractivos del museo es su jardín histórico y su vista privilegiada hacia el muelle Schuster y la costanera de Valdivia, lo que lo convierte en un espacio ideal para detenerse, observar y disfrutar del paisaje fluvial y urbano durante la temporada estival.

Noticia completa en este enlace.

