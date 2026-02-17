Ubican con vida a pareja en Salar de Pedernales: “Se ven en buen estado de salud”

Una pareja de Antofagasta fue encontrada con vida tras permanecer extraviada desde el 14 de febrero en el sector del Salar de Pedernales, en la Región de Atacama, luego de un operativo de búsqueda que incluyó sobrevuelos y traslado terrestre de equipos de rescate.

El procedimiento fue desarrollado por Carabineros de Chile, que logró ubicar a las dos personas caminando en la zona, junto al vehículo en el que se movilizaban, una camioneta de Toyota.

Según información de La Tercera, el general Cristian Montre explicó que “se suspende la comunicación y esto genera la alerta de sus padres, quienes deciden generar la denuncia durante la madrugada a Carabineros”. Posteriormente detalló el hallazgo señalando que “hoy, alrededor del mediodía, logran ubicar a estas dos personas que se divisan caminando con el vehículo enterrado en la pampa. Una carpa que da a entender que estuvieron alojando en ese lugar y se ven en buen estado de salud”.

Las personas extraviadas fueron identificadas como Valentina Lorca y Kevin Gebert, quienes habían sido vistos por última vez el 14 de febrero, manteniendo su último contacto con cercanos a las 16:30 horas.

El rescate aéreo no pudo concretarse debido a la altura del sector, superior a los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Por ello se coordinó apoyo terrestre con la minera Gold Fields, desde donde se envió transporte con personal especializado, GOPE y Bomberos para llegar hasta el punto donde se encontraba la pareja.

De acuerdo con lo informado, el traslado terrestre desde ese punto toma cerca de cuatro horas. En esa línea, el general Montre indicó que “estamos hablando que desde ese punto son alrededor de cuatro horas para poder llegar recién a este lugar. Por lo tanto, esperamos que alrededor de las 9.00 de la noche ya tengamos noticias y la atención médica y tenerlos pronto de regreso”.