Desalojo en megatoma de San Antonio avanza con 40,6 hectáreas restituidas y 370 viviendas demolidas
El procedimiento se desarrolla en el sector Cerro Centinela por orden judicial, en el marco del plan integral del Ejecutivo que contempla expropiaciones y restitución de terrenos a propietarios.
El proceso de desalojo de la megatoma en el sector Cerro Centinela, en San Antonio, continúa en cumplimiento de la orden dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, registrando hasta ahora la restitución de 40,6 hectáreas y la demolición de 370 viviendas en el lugar.