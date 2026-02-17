Publicidad
Desalojo en megatoma de San Antonio avanza con 40,6 hectáreas restituidas y 370 viviendas demolidas

Desalojo en megatoma de San Antonio avanza con 40,6 hectáreas restituidas y 370 viviendas demolidas

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El procedimiento se desarrolla en el sector Cerro Centinela por orden judicial, en el marco del plan integral del Ejecutivo que contempla expropiaciones y restitución de terrenos a propietarios.

Resumen
El desalojo de la megatoma en Cerro Centinela, en San Antonio, continúa por orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acumulando 40,6 hectáreas restituidas y 370 viviendas demolidas. Autoridades indicaron que el proceso forma parte del plan del gobierno del presidente Gabriel Boric, que contempla expropiación para proyectos habitacionales y restitución de terrenos a propietarios.
El proceso de desalojo de la megatoma en el sector Cerro Centinela, en San Antonio, continúa en cumplimiento de la orden dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, registrando hasta ahora la restitución de 40,6 hectáreas y la demolición de 370 viviendas en el lugar.

La medida, iniciada el 12 de enero en la Región de Valparaíso, ha implicado el avance progresivo del despeje territorial en el asentamiento, con trabajos que consideran tanto acciones de los ocupantes como de maquinaria dispuesta por los propietarios de los terrenos.

En ese contexto, el delegado presidencial regional Yanino Riquelme destacó que se retomaron los trabajos del plan integral impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, señalando que el proceso considera “por un lado, un proceso de expropiación para un plan habitacional y, por otro lado, desalojar el resto del terreno para poder restituírselo a los propietarios”. Según la información de BíoBío, el avance alcanza 40,6 hectáreas restituidas y cerca de 370 viviendas demolidas o desarmadas.

La autoridad agregó que, con el trabajo desplegado, “se han restituido 40,6 hectáreas y se han demolido o desarmado, ya sea por parte de sus propios ocupantes o de las máquinas del propietario, alrededor de 370 viviendas”. Asimismo, destacó que el proceso se ha desarrollado de manera coordinada y pacífica, sin que haya sido necesario utilizar los albergues dispuestos por la Municipalidad de San Antonio ni por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Por su parte, la delegada provincial Carolina Quinteros explicó que el procedimiento corresponde a la sexta semana de intervención en el sector, detallando que durante estos días se trabaja con despliegue territorial en el lote 1A2, con acompañamiento directo a familias, mientras se ejecuta ingreso de maquinaria al lote 1A4 para avanzar conforme a la planificación. Para culminar, la autoridad señaló que el trabajo coordinado permite avanzar “de manera ordenada, responsable y con presencia activa en el terreno” en el proceso de restitución del sector de la megatoma.

