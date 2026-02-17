“Gobierno de emergencia” desata último round entre Elizalde y Kast: “Tenemos problemas reales”

Un nuevo cruce marcó la recta final del Gobierno luego de que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionara el concepto de “gobierno de emergencia” que ha sido mencionado desde el entorno del Presidente electo, José Antonio Kast, en medio del debate por el déficit fiscal y la situación económica.

En entrevista con CNN Chile, Elizalde advirtió que “se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”. A su juicio, la construcción de un escenario de crisis terminal podría utilizarse para justificar retrocesos en materias laborales o sociales.

El secretario de Estado también respondió a las críticas surgidas desde el Congreso, donde algunos parlamentarios calificaron la gestión fiscal como irresponsable. Frente a ello, sostuvo que existe una diferencia entre la discusión técnica y el debate político, y acusó que “se pretende construir un relato de un país que se cae a pedazos como excusa, al parecer, para eventualmente hacer retroceder el país en ciertas conquistas sociales fundamentales”.

El ministro rechazó, además, afirmaciones como la del diputado Juan Antonio Coloma, quien aseguró que Chile estaría peor que hace cuatro años. “Es una falacia aritmética, económica”, afirmó, aludiendo a cifras de crecimiento y resultados de la encuesta Casen.

La respuesta de Kast

Desde el sur del país, donde sostuvo reuniones con autoridades locales en la Región de Los Lagos, José Antonio Kast respondió directamente a los dichos del ministro.

“Yo le diría a todos, no solamente a un ministro, que tenemos problemas reales. Hay problemas de seguridad ciudadana. Hay problemas aquí en la región de Los Lagos de conectividad”, señaló antes de reunirse con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

El Presidente electo invitó a las autoridades actuales a recorrer comunas como Puyehue y Cochamó, además de sectores insulares, para constatar las dificultades de desplazamiento. “Esa es la realidad en Chile, no la desconozcamos. Tenemos un problema de gasto excesivo”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Todos los entes públicos saben que tenemos un problema presupuestario enorme”. También mencionó la situación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y apuntó a experiencias como las de Atacama y Magallanes, indicando que su administración revisará qué funciona y qué no.

Kast pidió que en las últimas semanas de mandato no se adopten decisiones que comprometan a la futura administración. “Miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar”, sostuvo, agregando que espera que la transición continúe siendo “ejemplar”.