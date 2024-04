Otra vez Diego Ibáñez: apoyo a independiente puso en riesgo pacto entre oficialismo y DC

A solo días de oficializar el pacto entre el oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) para las elecciones municipales y regionales de octubre, y de cara a las primarias de junio, el diputado Diego Ibáñez protagonizó una polémica por la cual tuvo que salir a dar explicaciones. Siendo presidente de Convergencia Social (CS, el partido del Presidente Gabriel Boric), manifestó públicamente su apoyo a un candidato que no forma parte del mencionado acuerdo de la izquierda, lo que generó más que incomodidad en la falange.

Ibáñez, cuyo nombre también suena para presidir interinamente el partido único del Frente Amplio, expresó el viernes su respaldo al independiente Camilo Riffo en detrimento del DC Aldo Mardones, quien es el candidato oficial del acuerdo para suceder al también falangista Álvaro Ortiz, impedido legalmente para postular a un nuevo período en la alcaldía de Concepción. El miércoles, el oficialismo había firmado el pacto con la DC “Contigo Chile mejora” y acordó 86 primarias municipales.

“Inaceptable que un presidente o dirigentes de partidos del pacto municipal apoyen a candidatos fuera del pacto”, dijo el presidente de la DC, diputado Alberto Undurraga, a través de la red social X. Para el timonel falangista, el apoyo de Ibáñez a un independiente “pone en riesgo no solo el apoyo en la comuna, sino también el pacto en su conjunto“.

No obstante, Undurraga deslizó que “se está a tiempo para corregir”. Y eso fue lo que hizo el diputado frenteamplista tres minutos después de la publicación del presidente DC. “Así como lo conversamos largamente ayer, hoy logramos tener un pacto histórico. Frente a las legítimas diferencias entre nuestras bases, te reitero nuestro total apoyo a todas las candidaturas del pacto. Un abrazo”, dijo Ibáñez.

Aclararlo en redes sociales no fue suficiente, tras el llamado de atención del presidente democratacristiano. El parlamentario también dio una entrevista a La Tercera en la que reiteró que “hay que seguir empujando un trabajo conjunto con la DC”. De paso, Ibáñez reconoció la importancia del apoyo de la tienda falangista a propósito de la reforma tributaria y de pensiones. “Espero que esto signifique un puntapié inicial para ese cometido”, mencionó el sábado.

Este lunes, Diego Ibáñez abordó nuevamente la polémica, recalcando la importancia del acuerdo con la DC y sugiriendo que el “sostén de un nuevo pacto entre izquierda y centroizquierda” también podría continuar para las presidenciales. Sobre su apoyo al candidato independiente, “tema superado”, dijo Ibáñez, revelando que ya había conversado con Undurraga.

El diputado DC también volvió a referirse a la polémica con Ibáñez, también remarcando el compromiso con los candidatos del pacto, pero enfatizando que concurren al acuerdo electoral solo para candidaturas de alcaldes y gobernadores. “No se ha hablado de presidencial“, expresó.

Por su parte, el candidato Aldo Mardones lamentó el apoyo del diputado Ibáñez al independiente Camilo Riffo y calificó la situación como “un desaire innecesario”. Además, Mardones dijo a Emol que “quien tiene que dar por superado los temas son los afectados, en quienes se han generado la molestia”.

Esta no es la primera polémica que protagoniza el presidente de Convergencia Social y que genera molestia en sus propias filas. A fines de enero, durante la discusión de la reforma de pensiones en la Cámara Baja, el diputado Ibáñez emplazó al partido Demócratas, manifestando que “con cariño, diputados del partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón (fundadora de la colectividad), exdirectora de AFP Provida”, lo que provocó un álgido momento en la sala. La idea de legislar fue aprobada por los parlamentarios, pero el proyecto despachado dista mucho de la idea original del Gobierno. “Claramente no ayudaron esas palabras“, dijo la ministra Carolina Tohá con preocupación ante los dichos del diputado Ibáñez. La senadora Rincón, en tanto, afirmó que “Ibáñez es autorreferente, narciso y no le importa arriesgar un proyecto colectivo”.

En febrero, en medio de las conversaciones sobre la inscripción de listas electorales, declaraciones del diputado Ibáñez en contra del PPD causaron indignación en la vereda oficialista. “Hoy la democracia se ha convertido en una especie de pelea de audiencias, cada uno tiende a hablarle a sus propias audiencias: ‘Yo soy del Frente Amplio, le voy a hablar a los jóvenes, yo como PPD le quiero hablar… no sé, a un centro espurio’”, dijo el presidente de Convergencia Social. Dichas declaraciones causaron molestia en la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, quien afirmó que abordaría en privado con Ibáñez sus dichos.

En marzo recién pasado, el canciller Alberto Van Klaveren tuvo que salir a explicar que “no estamos considerando una ruptura de relaciones con Israel”, como había sugerido el diputado Diego Ibáñez. “Yo lo que dije es que ese podría ser un camino, pero le corresponde a Cancillería y al Presidente evaluar cuál es la mejor estrategia”, explicó luego.

De todas formas, el diputado Ibáñez ha enfatizado que las elecciones son un punto de inflexión para el progresismo y ha abogado por construir una política colectiva y una alianza de gobierno más cohesionada.