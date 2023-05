Diego Ibáñez (CS): “Estamos preparando la unidad de cara a las próximas elecciones”

El timonel frenteamplista afirmó que su sector está trabajando para liderar una alianza para los futuros comicios. Su estrategia se basaría en evitar provocaciones y disputas partidistas, abriendo la cancha política para el desarrollo de nuevos pactos sociales. Destacó que no caerán en el “barro político” y enfatizó que la transformación debe ser el foco de atención, no el egocentrismo entre los partidos. Además, mencionó que el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad han cumplido su ciclo y están planificando jornadas de debate, afinando reformas clave.

El diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, enfatizó que las elecciones son un punto de inflexión para el progresismo y abogó por construir una política colectiva y una alianza de gobierno más cohesionada. Además, destacó la necesidad de combatir las “tendencias narcisistas” de la cultura política. Esto último en respuesta a los comentarios de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien calificó al electorado oficialista de “monos peludos” y acusó al gobierno de carecer de agenda.

Cabe mencionar que este sábado se realizó el consejo nacional ampliado de la DC y el consejo general de la colectividad que lidera Piergentili, y en ambas instancias se hizo el llamado a las “fuerzas progresivas políticas” a concertar esta modalidad para los futuros comicios a modo de “reducir la fragmentación de las fuerzas”.

“No podemos gastar más salud mental en noticias que no les importan a nuestros vecinos, porque eso es perder siempre”, advirtió el diputado Ibáñez, en conversación con La Tercera. El timonel del partido del Presidente Boric dijo que cuando la política se enfoca en sí misma y las instituciones se vuelven autocomplacientes, la gente se vuelve apática hacia la política, lo que lleva a la antipolítica y socava la democracia. “No vamos a caer en la pelea pequeña. Como Frente Amplio, nosotros aspiramos a liderar con argumentos y sin descalificar”, expresó.

Diego Ibáñez consideró que la cartografía política ha cambiado, por lo que buscar el centro del tablero político con una “fórmula de los años 90” es un error. En ese sentido, remarcó la importancia de abordar las audiencias y las identidades colectivas de “manera audaz”, ya que los adversarios conservadores avanzan con un discurso que amenaza con convertirse en sentido común. “Hoy hay quienes proponen, por ejemplo, un perdonazo a las isapres en nombre del centro político. Entonces la crisis del centro político se explica por sí misma”, sentenció.

Preparando la unidad de cara a las próximas elecciones

El parlamentario frenteamplista aseguró que su sector trabaja por liderar una alianza que debata estos temas con los actores sociales. Su estrategia es abrir la cancha política para el desarrollo de nuevos pactos sociales y evitar caer en provocaciones o disputas partidistas. “Nosotros no vamos a caer en provocaciones como Frente Amplio. No vamos a caer en el barro político. Queremos que la noticia sea la transformación, no el egocentrismo entre los partidos”, reiteró al matutino.

Finalmente, el diputado Ibáñez mencionó que el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad como coaliciones han cumplido su ciclo y están planificando jornadas de debate profundo como alianza. Reveló que están afinando el contenido de reformas clave, como la de pensiones y la tributaria. Además, “estamos preparando la unidad de cara a las próximas elecciones”, manifestó, junto con adelantar que también están articulando transversalmente a los consejeros constitucionales para hacer un buen trabajo.

Consultado por si esa unidad incluye al PPD, expresó: “De hecho, absolutamente. Este debate lo estamos teniendo con ellos”.

“Buscamos una fuerza progresista que haga sinergia. Y ya basta de perder tiempo en payasadas, hay que salir de esa quietud a jugarnos la vida por completo en los próximos dos años y medio que quedan de gobierno”, concluyó.