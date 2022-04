Senador Huenchumilla sobre el trabajo de la CC: "Hay una preocupación por el destino de cómo se han hecho las cosas"

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, habló sobre el trabajo que se encuentra realizando la Convención Constitucional, indicando su preocupación sobre lo que termine redactado en la nueva Carta Magna.

"Yo parto de la base de que Chile necesita hacer un cambio en las reglas del juego, que se materializan en la Constitución de la dictadura, pero esos cambios tienen que ser representativos de todos los intereses y sectores del país. Yo no creo en los cambios en que yo me llevo la pelota para la casa y creo que existe en la opinión pública una cierta sensación de que las cosas no se están haciendo bien, más allá de lo que uno puede leer en los textos e interpretarlos (...) del punto de vista político hay un mal clima hoy en Chile", señaló el parlamentario tras sostener una reunión con la ministra del Interior, Izkia Siches, en La Moneda.

Bajo esta línea, el demócrata cristiano manifestó en Emol que "la preocupación que yo siento, me considero una persona progresista que estoy a favor de los cambios, pero quiero que las cosas se hagan bien y siento que hoy día estamos caminando por una cornisa peligrosa".

Huenchumilla fue claro al señalar que para él existe "una interrogante, una incertidumbre, una preocupación por el destino de cómo se han hecho las cosas, como que pareciera que se tiene solamente una mirada de lo que es el país, como que se quisiera refundar el país de cero. Entonces yo creo que las instituciones hay que ponerlas al día como el Senado, por ejemplo, pero yo nunca escuché ninguna razón, ningún fundamento de que se me dijera por qué había que eliminar el Senado, más allá de los subjetivismos personales, de que a alguna le cayera mal o pensara que es un grupo de élite, entonces eso genera una desazón en la gente y un mal clima".

Sobre el plebiscito de salida, el parlamentario fue claro en indicar que el rechazo a la Constitución será un escenario complejo para Chile y llama a los convencionales a entender que a pesar de contar con un buen texto, lo importante es "que la gente sienta que no es un salto al vacío, que estamos todos representados".

"Este Gobierno no puede ser neutral, no puede tomar una actitud jurídica diciendo que es autónoma (...) pero políticamente hay partidos que están en la Convención y en el Gobierno y ellos tiene que asumir esa responsabilidad de para dónde van conduciendo este barco", cerró.