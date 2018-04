"Es indudable que en Venezuela no hay democracia". Con esa declaración ante la prensa, el presidente Sebastián Piñera llegó a un hotel ubicado en San Isidro, Lima, en el marco de su participación la Cumbre de las Américas.

Piñera completó la frase asegurando que "no hay estado de derecho, no hay respeto por los derechos humanos ni tampoco están organizadas elecciones limpias y transparentes", haciendo referencia las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el país caribeño el próximo 20 de mayo, en las que la oposición no participará ya que, aseguran, no hay garantías de un proceso limpio.

"Creo que todos los países de América Latina y el mundo, tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia y el respeto a los derechos humanos", agregó.

Por otra parte, el mandatario nacional se reunió con su homólogo de Perú, Martín Vizcarra, quien recién asumió tras la renuncia de PPK, y con quien conversó sobre temas de transparencia e integración.

El sábado, el Presidente se reunirá con su par de Haití para conversar sobre políticas migratorias.