Priscilla Carrasco tras su salida del SernamEG: acusa trato “cruel” y evalúa acciones legales

La ahora exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, rompió el silencio tras su desvinculación en medio de un tratamiento contra el cáncer y cuestionó duramente la forma en que se adoptó la decisión, asegurando que no recibió explicaciones formales y que el proceso fue “inadecuado” y “cruel”.

En entrevista con CNN Chile, Carrasco aclaró que, al momento de la conversación, aún seguía siendo formalmente directora debido a los plazos administrativos. Según relató, la solicitud de renuncia —que no firmó— le fue comunicada en una reunión de apenas 10 minutos en La Moneda, sin mayores fundamentos.

“No hubo una explicación, no me dijeron que era por pérdida de confianza ni ninguno de los argumentos que se han dado públicamente”, afirmó.

La exautoridad detalló que enfrenta un cáncer de mama triple negativo, al que calificó como el más agresivo dentro de este tipo de enfermedades. El diagnóstico, realizado en 2025, implicó quimioterapia, cirugía y actualmente un tratamiento con inmunoterapia cada 21 días.

Carrasco subrayó que continuó trabajando durante todo el proceso y que incluso informó directamente de su estado de salud a la actual ministra de la Mujer, Judith Marín, en febrero pasado.

Cuestionamientos al Gobierno

Respecto de los argumentos entregados por el Ejecutivo —centrados en pérdida de confianza y problemas de gestión—, la exdirectora sostuvo que nunca tuvo espacio para sostener una relación de trabajo con la nueva administración.

“No tuve ni siquiera oportunidad de tener una reunión con la ministra que permitiera contextualizar decisiones”, señaló.

Si bien reconoció que la remoción es una facultad legal en cargos de Alta Dirección Pública, cuestionó el momento y la forma:

“Pedir la renuncia a alguien con un diagnóstico de cáncer es un descriterio y una vulneración de la dignidad”.

Carrasco rechazó categóricamente las acusaciones de irregularidades administrativas y financieras difundidas desde el Gobierno, asegurando que no existen anomalías en el manejo de recursos públicos.

“Aseguro a los chilenos que no me he robado un peso”, afirmó, descartando además responsabilidades en eventuales problemas de la fundación Prodemu, señalando que se trata de una entidad con estructura y administración propia.

También atribuyó los cuestionamientos a un “desconocimiento del funcionamiento del Estado”.

Impacto personal y eventual acción judicial

La exdirectora advirtió que su desvinculación tiene efectos directos en su tratamiento médico, al quedar sin cobertura previsional.

“Esto pone en riesgo mi vida”, sostuvo, agregando que evalúa acciones legales tanto por la afectación a su honra como por las consecuencias laborales y de salud.

Carrasco valoró el respaldo recibido desde distintos sectores políticos, incluidos personeros oficialistas y de oposición, quienes han cuestionado la decisión del Gobierno por considerarla falta de empatía.

“Podemos ser adversarios políticos, pero no enemigos”, señaló, apuntando a una forma de hacer política “poco empática”.

Sospechas sobre motivaciones

Consultada sobre posibles razones detrás de su salida, la exdirectora deslizó que podría existir una “pasada de cuenta” por diferencias de enfoque con la actual administración.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudo que pueda ser”, afirmó.

Además, cuestionó la desvinculación de parte de su equipo cercano y planteó dudas sobre los criterios utilizados.

Finalmente, Carrasco sostuvo que no ha recibido ningún contacto posterior por parte de la ministra Marín y que, pese a lo ocurrido, sigue disponible para dialogar.

“Eso es lo mínimo republicano”, concluyó.