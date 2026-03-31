Retroexcavadora en Ministerio de Seguridad: Steinert desmantela unidad estratégica de coordinación

Primero cayeron los ingenieros. Después, el jefe. Y en el camino, desapareció una de las unidades más sensibles del diseño original del Ministerio de Seguridad.

La ministra Trinidad Steinert decidió disolver la Unidad Estratégica, el equipo que debía articular el “Sistema de Seguridad Pública”, una plataforma pensada para cruzar y ordenar la información de Carabineros, PDI, Fiscalía, SII y Aduanas. La decisión, —según consigna La Tercera— confirmada por la propia cartera, marca uno de los giros más profundos desde el cambio de gobierno.

El movimiento no fue solo administrativo. Según conocedores del proceso, la desvinculación del equipo técnico —incluidos ingenieros que trabajaban en la integración de datos— se realizó sin aviso previo a Fabián Gil, el profesional a cargo de la unidad. El episodio terminó detonando su renuncia, cerrando de golpe el ciclo de una estructura que había sido diseñada como el “cerebro” analítico del ministerio.

La señal es clara: el rediseño va más allá de los ajustes políticos habituales. Steinert no solo ha renovado equipos de confianza, sino que también intervino áreas técnicas que, hasta hace semanas, se consideraban intocables por su especialización. La Unidad Estratégica era una de ellas.

Creada en 2025 bajo la gestión de Luis Cordero, su misión era resolver un problema crónico: la dispersión de datos en seguridad. Distintas instituciones, distintas cifras, diagnósticos que no siempre calzan. El equipo liderado por Gil avanzaba en una plataforma común, en coordinación con el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, con la mira puesta en consolidar un sistema integrado de información.

Ese objetivo hoy queda en suspenso.

De acuerdo al citado medio, desde el ministerio justifican la decisión como una “reorganización”. Sostienen que la unidad duplicaba funciones con otras áreas, como el Departamento de Análisis Criminal y las divisiones de Crimen Organizado, Terrorismo y Frontera. La apuesta, explican, es concentrar ahí la tarea de unificación de datos.

Pero el reordenamiento abre flancos. La ley que dio origen al ministerio contempla explícitamente una instancia de este tipo, lo que deja preguntas sobre cómo se cumplirá ese mandato tras su eliminación. Y no es el único frente: la reciente salida de una decena de abogados que llevaban causas del ministerio ya había encendido alertas sobre la carga operativa.