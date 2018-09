El doble estándar del Tedeum evangélico: Piñera sortea rito religioso sin críticas a la Ley de Identidad de Género

No iba a ser una ceremonia televisada como en años anteriores, pero aún así el Tedeum evangélico era esperado por la posible reacción de los obispos a la Ley de Identidad de Género, una de las últimas leyes valóricas de Sebastián Piñera.

El mandatario llegaba cauteloso, sabiendo el hecho que ocurrió el año pasado, cuando los mismos obispos criticaron duramente a la entonces presidenta Michelle Bachelet por la Ley de Aborto en tres causales, con ella presente en la Catedral Evangélica. En aquella ocasión, un grupo de religiosos, comandado por Eduardo Durán, Patricio Moya y Cristián Nieto, atacaron a la mandataria, diciendo que le estaba haciendo un daño al país.

Sin embargo, ni Eduardo Durán, obispo quien presidió la ceremonia y que está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente, quienes abrieron una investigación para determinar eventuales delitos de lavado de dinero o infracciones tributarias, ni el pastor Patricio Moya ni Cristián Nieto, miembros actuales del equipo de trabajo del Gobierno y protagonistas del ataque directo en contra de la ex presidenta en el Tedeum pasado, dijeron algo en contra de la nueva ley aprobada. A pesar de que el mismo Durán indicó que le molestaba, pero que, "por respeto, esto se conversa en privado", como señaló horas antes de dirigir la misa. Además, Emiliano Soto, otro involucrado, se había marginado de la actividad.

Debido a eso, la ceremonia en sí continuó de forma normal, sin ningún inconveniente para Piñera, quien no se vio atacado dentro de la catedral. Cosa contraria es lo que pasó afuera, ya que a su llegada, fue increpado por evangélicos disidentes, quienes, a los gritos de "Piñera traidor", le indicaban que los utilizó para ganar la pasada elección.

Al respecto, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que "toda la ceremonia y todo lo que hablaron cada uno de los pastores, incluido el pastor Eduardo Durán, apuntan hacia el sentido republicano profundo que tiene este tipo de ceremonias".

"Creemos que podemos tener diferencias siempre, pero cuando éstas se abordan desde el respeto, entonces el que finalmente gana es nuestro país", agregó.

Con respecto a las manifestaciones afuera de la iglesia, Pérez sentenció que "todos tienen derecho a manifestarse, siempre y cuando no vulnere el derecho a otros y no falte el respeto. Nosotros creemos que esas personas, con todo el derecho que tienen para manifestarse, no pueden faltar el respeto al presidente de todos los chilenos".