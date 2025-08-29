Arcade, metaverso e IA: así evolucionaron los videojuegos en 40 años

El Día del Gamer no es una celebración convencional en términos históricos, pero es un buen momento para poner la lupa sobre un recorrido de innovación constante. Desde las salas de arcade de los años 80, pasando por los cartuchos de 16 bits y el salto al 3D, hasta llegar al gaming en la nube y los eSports, los videojuegos han transformado la forma en que jugamos, nos conectamos y vivimos la experiencia digital.

“En los 80 y 90 jugábamos en locales de arcade o en microcomputadoras como el Sinclair ZX Spectrum o el Commodore 64. Luego, las consolas como la Sega Genesis, Super Nintendo y la PlayStation trasladaron la diversión al living de casa. Hoy, un smartphone puede llevar en el bolsillo un universo de juegos”, explica Kevin Janzen, CEO del Games & Edtech Studio de Globant

1. De los píxeles a la realidad virtual

La evolución gráfica marcó hitos que cambiaron para siempre la experiencia del jugador. El paso del 2D al 3D, como en Super Mario 64 o Winning Eleven, abrió la puerta a mundos más inmersivos. En PC, las primeras placas gráficas como la Diamond Monster 3D revolucionaron títulos como Tomb Raider. En consolas, la potencia de la Dreamcast, PS2 y Xbox 360 dio paso a generaciones capaces de ofrecer gráficos fotorrealistas y experiencias online masivas. Los usuarios siempre fueron por más: “Hoy los gamers buscan no solo jugar, sino también optimizar su hardware, como ocurre con las tarjetas GeForce de Nvidia, para lograr más FPS, a veces casi como si fuera una obsesión”, comenta Kevin Janzen. CEO del Games & Edtech Studio de Globant.

2. Internet: el gran punto de inflexión

El desarrollo de la conectividad cambió todo: permitió partidas cooperativas y competitivas a distancia, generó comunidades globales y abrió nuevos modelos de negocio. De los juegos físicos se pasó a las plataformas digitales, con microtransacciones y suscripciones como Game Pass o PlayStation Plus.

Sin embargo, este cambio también trajo debates sobre la preservación de los juegos y la verdadera propiedad del contenido. “Ahora lo que pagamos muchas veces es solo una licencia. Es más accesible, pero también más efímero”, señala.

3. Modelos de negocio y cultura global

El salto a los juegos como servicio y las microtransacciones ha convertido títulos como Fortnite, League of Legends y FIFA (ahora EA Sports FC) en verdaderos fenómenos de facturación. En Asia, el gaming móvil impulsa éxitos como Genshin Impact y Call of Duty Mobile, con millones en ingresos por personalización de personajes y mejoras.

Además, en juegos como Fortnite y Roblox, las marcas realizan lanzamientos de productos, eventos integrados, e incluso conciertos virtuales. Cifras de Statista confirman que el mercado global de in-game advertising está proyectado en USD 124.45 mil millones para 2025, y se prevé que crecerá a USD 181.36 mil millones para 2030, con un índice de crecimiento anual compuesto (CAGR) de alrededor del 7.8 %.

4. La era de la IA: el detrás de escena de un videojuego

La inteligencia artificial está transformando la forma en que jugamos, adaptando la dificultad para que cada usuario enfrente un reto acorde a sus habilidades. Mediante el análisis de datos de comportamiento, los desarrolladores pueden detectar cuándo un jugador está a punto de abandonar y ofrecer incentivos personalizados para mantener su interés. Además, el balance dinámico impulsado por IA garantiza entornos justos en partidas multijugador, mientras que enemigos controlados por algoritmos avanzados aprenden y evolucionan con cada enfrentamiento. Lo que vemos es apenas el comienzo: la IA está revolucionando también el desarrollo de videojuegos. Bajo el mando humano puede generar automáticamente escenarios y assets, crear scripts y comportamientos complejos en cuestión de segundos. Estas herramientas impactan directamente en el trabajo de los equipos; reduce tiempos, optimiza recursos y permite enfocarse en la creatividad. La IA, al final, es una aliada que abre posibilidades antes impensadas.

“La IA no solo hace que el juego sea más desafiante, sino que también lo mantiene vivo, adaptándose a cada jugador como si fuera un oponente humano. Esto no solo sucede en los videojuegos más actuales, es algo que se aplicó históricamente en juegos clásicosde nuestra adolescencia como el Winning Eleven o Mortal Kombat, por citar casos icónicos ”, destaca Janzen.

“La otra parte de la revolución de la inteligencia artificial en la industria gamer está en cómo se crean los juegos. Hoy, los desarrolladores pueden apoyarse en algoritmos que agilizan la generación de mundos, personajes y mecánicas, reduciendo tiempos y liberando espacio para la creatividad humana”, concluye.

5. Esports, una manera de capitalizar las habilidades gamers

En la última década, los Esports se han transformado en un fenómeno global que trasciende el ámbito del entretenimiento digital. Este sector no solo ha experimentado un crecimiento exponencial en su audiencia, sino también en inversión, patrocinio y profesionalización, convirtiéndose en una de las industrias de mayor proyección en el panorama deportivo y tecnológico. América Latina, en particular, ha emergido como un semillero de talento y un mercado estratégico para el desarrollo competitivo.

Dentro de este contexto 9z Globant es la colaboración estratégica entre 9z Team y Globant que tiene como objetivo llevar al talento regional a nuevos horizontes y establecer nuevos precedentes en la industria global. Con jugadores de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y México, el equipo ha destacado en disciplinas clave como Counter Strike (Main y Academy), Valorant (Masculino y Femenino), Sim Racing y R6, consagrándose como una de las organizaciones más prominentes a nivel mundial.