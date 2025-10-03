China lanza campaña para erradicar el pesimismo y las emociones negativas en redes sociales

El gobierno de China ha puesto en su punto de mira una emoción que cree que se ha vuelto demasiado común en internet: la desesperanza.

Esta semana, la Administración del Ciberespacio de China lanzó una campaña de dos meses para frenar las publicaciones en redes sociales que “exageran excesivamente los sentimientos negativos y pesimistas”.

El objetivo, según las autoridades, es “rectificar las emociones negativas” y “crear un entorno en línea más civilizado y racional”.

En su objetivo están narrativas como “estudiar es inútil” y “el trabajo duro es inútil”, así como historias que promueven un “hastío del mundo”.

China lidia con una desaceleración económica desencadenada por una crisis inmobiliaria, un alto desempleo juvenil y una competencia feroz en la admisión a universidades y puestos de trabajo, todo lo cual ha dado lugar a una sensación de desilusión entre los jóvenes.

Los jóvenes en China “tienen serias preguntas sobre las perspectivas futuras de sus vidas” y “deben afrontar el hecho de que su calidad de vida será probablemente peor que la de la generación de sus padres”, le dice a la BBC Simon Sihang Luo, profesor asistente de Ciencias Sociales en la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.