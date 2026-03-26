Un equipo chileno enviará experimentos tecnológicos y biológicos a la Estación Espacial Internacional, informó la Universidad de Chile.

Coordinado por el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, el grupo también está integrado por investigadores/as de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la Fundación Biociencia, además de especialistas invitados/as tanto nacionales como internacionales, el grupo busca agregar un nuevo eslabón en la cadena de desarrollo tecnológico espacial chileno.

Para lograrlo, el equipo enviará a la Estación Espacial Internacional (EEI) un contenedor diseñado para albergar investigaciones que operarán bajo condiciones de microgravedad y radiación.

Entre los principales experimentos que viajarán al espacio destacan biología espacial (análisis de diferentes organismos biológicos que permanecerán en estados activos y liofilizados durante seis meses en la EEI); genética (ensamblaje de secuencias de ADN sintético en microgravedad); pruebas ópticas y mecánicas (evaluación de cámaras infrarrojas y UV, dispositivos láser, fuentes de luz y motores en un ambiente hostil); materiales avanzados (estudio del comportamiento eléctrico y conductivo del grafeno en el espacio); estudio de procesamiento en el espacio (evaluación de procesadores en ambiente espacial y su desempeño realizando diversas tareas y algoritmos) y evaluación de instrumentación para la evaluación de ambiente espacial (se evaluará el desempeño de instrumentos de radiación y de campo magnético(.

“El objetivo primario es aprender a poner este contenedor en la estación espacial, cómo conectarnos de forma segura con sus sistemas de energía y comunicación, y cuáles son las restricciones para poner distintos experimentos en el sistema tanto biológicos como tecnológicos. Es una oportunidad para generar conocimiento en cómo llevar experimentos al espacio en plataformas de otros y en el proceso probar la robustez de nuestros componentes y entender cómo reaccionan a la microgravedad y a la radiación espacial”, señaló Marcos Díaz, investigador principal de la misión y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la FCFM.

Durante la operación, los datos se descargarán periódicamente, esto permitirá al equipo monitorear el estado de los componentes mediante videos e imágenes de resolución ajustada, a la espera del retorno físico del contenedor a la Tierra para un análisis biológico y tecnológico profundo.

Por su parte, Francisco Martínez Concha, decano de la FCFM, destacó el impacto de esta iniciativa, mencionando que “este proyecto refleja el compromiso de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con la innovación de frontera. Estamos llevando la ciencia desarrollada en nuestros laboratorios, en colaboración con otras universidades, a la Estación Espacial Internacional, demostrando que Chile tiene las capacidades humanas y tecnológicas para ser un actor relevante en el ecosistema espacial global”.

El futuro de la ciencia espacial nacional

Los resultados de esta expedición pionera no solo permitirán validar el funcionamiento de los componentes chilenos en condiciones extremas, sino que sentarán las bases y entregarán datos cruciales para futuras misiones satelitales del país.

Al dominar la logística y el comportamiento de estas tecnologías y microorganismos en el espacio, la Universidad de Chile, junto a sus instituciones asociadas, da un paso decisivo en la creación de conocimiento de frontera. Este hito marca el inicio de una etapa de aprendizaje continuo, donde el equipo ya se encuentra trabajando en nuevas versiones y proyectos, abriendo definitivamente la puerta a nuevas oportunidades para la ciencia y la consolidación de la industria espacial nacional.

Este hito representa un nuevo capítulo del Programa Satelital FCFM-U. de Chile. El proyecto cuenta con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), principalmente a través de los proyectos Anillo ATE220057 y el Fondecyt 1251703, junto con el apoyo de fondos particulares de las y los investigadores invitados a la misión.