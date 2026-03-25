Plan parafina: Gobierno aprueba su primera ley en maratón legislativa por el bencinazo

A contrarreloj y en medio de una tormenta política, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast logró aprobar su primera ley.

Pasadas las 23 horas, la Cámara de Diputados despachó en tercer trámite el proyecto para —principalmente— contener el precio de la parafina, cerrando una maratón legislativa que en menos de 48 horas pasó por ambas cámaras, en medio de recriminaciones cruzadas, presión política y un “bencinazo” que ya se siente en la calle.

La votación final no dejó dudas: 120 a favor, uno en contra y 12 abstenciones en la Cámara, luego de que el Senado hiciera lo propio minutos antes, con 32 votos a favor y seis abstenciones en general. Todo en tiempo récord, con un objetivo claro de La Moneda: tener la ley lista antes del jueves, cuando se materialice el alza histórica de los combustibles gatillada por la crisis en Medio Oriente.

El proyecto —que apunta a contener el precio del kerosene— incluye un refuerzo al fondo de estabilización y un bono de $100 mil para taxis, colectivos y transporte escolar, ampliado tras presiones en la Cámara. También contempla un ajuste tributario para financiar el paquete, aunque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo que ceder y comprometer que las pymes quedarán fuera del impacto.

Pero el trámite estuvo lejos de ser un paseo. La sesión fue tensa de principio a fin, con Quiroz y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el centro de los dardos opositores. En el Senado, el tono subió varios grados: “Decidieron joderse a la clase media”, lanzó el frenteamplista Diego Ibáñez, cuestionando que el plan no contemple medidas para las gasolinas. Desde la DC, Yasna Provoste puso el acento en el centralismo: “Santiago no es Chile”, advirtió, mientras otros senadores alertaban por la falta de recursos para subsidiar el transporte fuera de la capital.

Round PS y fuego cruzado

El clima se enrareció aún más con choques políticos abiertos. La socialista Daniella Cicardini arremetió sin filtro contra Quiroz, acusándolo de “indolente” y exigiendo su renuncia, en una intervención que terminó desautorizada por la propia presidenta del PS, Paulina Vodanovic, evidenciando fisuras internas. Del otro lado, el republicano Ignacio Urrutia encendió la pradera al reivindicar medidas del “glorioso gobierno de las FFAA” y acusar al gobierno anterior de “saquear”, desatando un cruce que obligó a intervenir a la mesa del Senado.

En paralelo, el Ejecutivo movía sus piezas para evitar un tropiezo. Alvarado fue clave para destrabar el artículo más polémico —el que financia el plan— y comprometió buscar fórmulas para abordar el déficit de subsidios en regiones, uno de los flancos más sensibles del debate.

Pese al ruido, el proyecto avanzó. Pero la aprobación legislativa no despeja el problema de fondo. La principal crítica —la falta de medidas para las gasolinas— sigue intacta, y con ella, la presión social. Porque mientras el Congreso votaba contra el tiempo, en la calle el impacto ya se hacía sentir: filas en bencineras, molestia ciudadana y un alza que, esta vez, no tendrá amortiguador.

Cabe señalar que estas medidas de mitigación no se aplicarán de inmediato, ya que ENAP confirmó que a partir de este jueves la parafina subirá alrededor de $138,5 por litro.

Consultado por esto último, el ministro Quiroz declaró al término de la sesión que “vamos a estar operativos, de inmediato, para que, cuando se publique en el diario oficial, el precio de la parafina opere de inmediato. Y otros temas, como el congelamiento de tarifas del transantiago, es una cosa que va a ocurrir a lo largo del año y tenemos que provisionar los fondos para regiones que aproximadamente van a equivaler a ese beneficio”.

Así, La Moneda celebra su primer triunfo legal, pero lo hace en medio de un escenario incómodo: con la ley lista, pero el conflicto abierto.

Emplazamiento a ministro Alvarado

La diputada independiente Consuelo Veloso y otros parlamentarios opositores acusaron conflictos de interés de Alvarado relacionados con inversiones previas en bencineras, exigiendo explicaciones inmediatas.

Finalizada la sesión, el titular de Interior abordó los emplazamientos. “Que se informen, tengo una larga trayectoria pública (…). Mis declaraciones de patrimonio e intereses son públicas, y si algunos quieren utilizarlas de mala fe o, simplemente, porque no les gusta un proyecto de ley, para sacar a colación una situación de carácter personal que no se ajusta a la realidad, ellos deberían dar explicación. Cuando no hay argumentos, se cae en la descalificación”.

Las medidas contenidas en el proyecto se desglosan en cuatro artículos:

Aumento temporal de 60 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para ayudar a contener el alza del precio de la parafina.

Modificación a fórmula de cálculo de la ley 19.030, que creó el citado fondo, para que el precio de la parafina se mantenga en un nivel similar al mes de febrero, previo al conflicto en Medio Oriente. Se añade, permitir que el fondo reciba aportes del Fisco o que este retire recursos del Fondo durante la duración de estas medidas excepcionales (hasta el 30 de septiembre de 2026).

Entrega por seis meses un bono de 100 mil pesos a los propietarios de taxis, colectivos, transportistas escolares y se sumaron los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros que realizan servicio entre Tacna y Arica. Todos deben estar inscritos en los respectivos registros al 24 marzo de 2026.

Respecto del crédito diferenciado por impuesto específico, se fija que los contribuyentes de IVA puedan impetrar el beneficio con un tope máximo de 31% del impuesto soportado, sin distinción de los montos de sus ingresos anuales (como contemplaba el proyecto en su propuesta inicial).

Sin embargo, en esta carga impositiva se excluye a los contribuyentes acogidos al régimen tributario Pro Pyme.

El proyecto también señala que en el caso del bono mensual para los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros indicados, este solo podrá usarse para la compra de combustibles. Igualmente, permite el traspaso del beneficio, por parte del propietario, a un conductor con licencia profesional vigente. Y, cada persona identificada como propietario, mero tenedor o conductor podrá recibir como máximo 100 mil pesos mensuales.