Presidenta del PS deja sola a Ciccardini tras pedir renuncia de Quiroz en debate por bencinazo

El debate por el precio del kerosene estalló en el Senado y dejó una escena política de alto voltaje: la senadora Daniela Ciccardini (PS) exigió la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en plena sesión; el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, salió de inmediato a blindarlo; pero, en un giro que tensó aún más el ambiente, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, le quitó el piso públicamente a la senadora.

La senadora Daniela Ciccardini elevó el tono al máximo y apuntó directo al corazón del gabinete: exigió la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “La cuenta de la guerra que apoya Kast no la pueden pagar los chilenos y chilenas (…) dé un paso al costado. De verdad, renuncie, renuncie, ministro”, lanzó, en medio de la discusión.



La arremetida no quedó sin respuesta. Desde el oficialismo, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, salió a blindar al secretario de Estado y a marcar límites en el tono del debate. “Yo tengo la autoridad moral (…) no puedo dejar como parlamentario de gobierno que me traten así a un ministro”, replicó, visiblemente molesto, en una defensa que buscó cerrar filas en torno a Quiroz.

Pero el momento más incómodo para la propia Ciccardini vino desde su propio sector. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, le quitó el piso en público y sin rodeos: llamó a “abrir el diálogo” y aclaró que la petición de renuncia “no es compartida por el resto de la bancada”.