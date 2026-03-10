Back to School 2026: elegir tecnología con criterio (y no por impulso)

Cada regreso a clases vuelve a instalar la misma urgencia en el retail: encontrar el equipo “correcto” para estudiar. Sin embargo, el escenario actual es más complejo, y a la vez más interesante, que hace algunos años. Hoy no existe una única respuesta tecnológica, sino distintos caminos posibles según el perfil del estudiante, el presupuesto y la forma real en que se estudia.

“La mayoría de las personas que llega al retail no quiere aprender de componentes ni especificaciones técnicas; quiere una solución clara que funcione”, explica Danilo Candia, Channel Sales Manager en AMD para Chile y Bolivia. En ese sentido, el mercado ha evolucionado para cubrir tres tipos de usuarios: quienes buscan un equipo listo para usar, quienes manejan lo básico y ajustan memoria o almacenamiento, y un nicho más reducido que aún arma su computador desde cero.

Notebooks: la gama media sigue siendo el punto más sensato

Pese a la enorme variedad de ofertas, hay un consenso claro: la gama media bien configurada sigue siendo la compra más inteligente para la mayoría de los estudiantes. Equipos con procesadores como Ryzen 5 permiten cubrir varios años de estudio sin quedar cortos ni pagar de más.

“Siempre recomendamos pensar en cuánto tiempo quieres que el equipo te acompañe. Comprar muy justo suele durar uno o dos años, mientras que una gama media bien pensada puede rendir perfectamente tres o cuatro años”, agrega Candia. Esa lógica explica por qué este segmento es el que más rota en Chile: equilibra precio, rendimiento y proyección.

En paralelo, marcas como ASUS han sabido leer el cambio en la forma de estudiar. Hoy los notebooks ya no son dispositivos estáticos, sino herramientas que deben rendir en la sala de clases, en la casa y en movilidad.

“La educación híbrida exige equipos versátiles, con buen rendimiento, pantallas de calidad y formatos que se adapten a distintos contextos de uso”, señala Gabriel Bahamondes, Technical Marketing & PR Coordinator de ASUS para Latinoamérica. Convertibles, equipos ultralivianos y notebooks con potencia gráfica forman parte de un portafolio pensado para estudiantes que estudian, crean contenido y también se entretienen desde un solo dispositivo.

Confianza, marcas y ciclos de renovación: una decisión que se proyecta en el tiempo

La presencia de marcas consolidadas como Lenovo, ASUS, HP y Acer en las distintas configuraciones disponibles hoy en el retail no es un detalle menor: entrega respaldo, soporte y mayor tranquilidad al comprador, al tratarse de plataformas ampliamente probadas y adoptadas en el mercado.

A esto se suma un dato clave al momento de decidir: en Chile, el recambio promedio de un computador se mueve entre los 2 y 3 años, aunque con matices según la gama. “Paradójicamente, los equipos de gama media suelen renovarse antes, porque quedan justo en el límite de lo que exige el software con el paso del tiempo, mientras que los de entrada o los de gama alta tienden a durar más”, explica Candia, reforzando la idea de que una compra informada no responde solo a la necesidad inmediata, sino también a cuánto tiempo se espera que el equipo acompañe al estudiante.

Tablets: de plan B a herramienta estratégica

Si hay un cambio claro este Back to School 2026, es el rol que han tomado las tablets. Ya no aparecen solo cuando el presupuesto no alcanza para un notebook, sino como una solución liviana, rápida y muy eficiente para el estudio diario, especialmente cuando existe un equipo más robusto, portátil o de escritorio, en casa.

Tomar apuntes, leer PDFs, revisar presentaciones o asistir a clases híbridas resulta muchas veces más natural desde una tablet con lápiz que desde un teclado. En la práctica y guardando las proporciones, funcionan como una versión digital del cuaderno de toda la vida.

En el terreno de las tablets para estudio, una de las propuestas más equilibradas viene desde Honor con la Honor Pad 10. Más allá de las especificaciones, lo que realmente destaca es la experiencia de uso diaria y la integración entre dispositivos.

Si el usuario ya cuenta con un teléfono Honor, la sincronización es prácticamente inmediata: aplicaciones, archivos y configuraciones se transfieren en minutos gracias a herramientas como Clone Device o Magic Ring, reduciendo fricciones innecesarias. Esta continuidad permite moverse con naturalidad entre smartphone y tablet durante la jornada académica, algo clave para estudiantes que toman apuntes, revisan documentos y continúan su trabajo en distintos dispositivos.

A esto se suma una pantalla fluida de 120 Hz, que aporta comodidad en sesiones prolongadas de lectura, escritura y multitarea, junto a una batería capaz de acompañar sin problemas una jornada completa de estudio. En términos de productividad, la Honor Pad 10 se mueve con soltura incluso en escenarios más exigentes: edición de documentos, trabajo en presentaciones con Canva y uso de herramientas de inteligencia artificial para generación y edición de textos, como Nanobanana o Kimi. Todo esto sin sacrificar fluidez ni estabilidad, demostrando que una tablet bien integrada puede transformarse en una herramienta central para el estudio moderno.

Tablets con roles bien definidos según el perfil del estudiante

Para quienes priorizan la escritura a mano, el dibujo y la creatividad, la Huawei MatePad 12 X, junto al M Pencil Pro, ofrece una de las mejores experiencias de toma de notas del mercado actual. La sensación al escribir es precisa, fluida y muy cercana al papel, facilitando el trabajo con esquemas, mapas conceptuales, fórmulas o apuntes extensos sin fatiga, incluso en jornadas largas de estudio.

En un rol más específico, Samsung destaca con la Samsung Galaxy Tab Active5 5G, una tablet pensada para uso intensivo y entornos donde el cuidado del dispositivo no siempre está garantizado. Su diseño rugerizado, con resistencia certificada al agua, polvo y golpes, la convierte en una opción atractiva para niños o estudiantes más pequeños, especialmente en contextos escolares exigentes. El soporte para S Pen, la pantalla usable en exteriores y la batería reemplazable refuerzan su foco en continuidad y durabilidad.

Xiaomi, en tanto, apuesta por el equilibrio entre precio, pantalla y experiencia de estudio con la REDMI Pad 2 Pro. Su pantalla 2.5K de 12,1 pulgadas ofrece gran nivel de detalle y colores vivos, ideal para lectura, toma de apuntes y revisión de material académico. Además, su certificación de cuidado visual ayuda a reducir la fatiga ocular, un factor clave cuando se pasan varias horas frente a la pantalla. Es una compañera sólida para el estudio diario y un complemento natural de un computador más potente en casa.

La clave antes de pagar

Antes de cerrar la compra, Candia lo resume de forma simple: “La pregunta siempre es la misma: ¿en qué lo voy a usar hoy y cómo puede cambiar eso mañana? Cuando el usuario responde eso, la decisión se ordena sola”.

En un Back to School donde la educación es híbrida, digital y móvil, la mejor compra no es necesariamente el equipo más caro, sino el que mejor se adapta a la forma real de estudiar. Y hoy, esa respuesta puede ser un notebook, una tablet, o una combinación inteligente de ambos trabajando juntos.