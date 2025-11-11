¿Es eficiente la transición chilena a las tecnologías renovables?

Desde hace algún tiempo se suele afirmar que la denominada Transición Energética del país debe ser liderada por tecnologías de generación renovable variable: eólica y solar fotovoltaica, una combinación que sería más eficiente en costos que otras opciones renovables, lo que justificaría que su actual tasa de inclusión sea comparable a las mayores de Europa. Sin embargo, esta afirmación ignora los costos asociados a la intermitencia e irregularidad en la generación renovable, los que, directa o indirectamente, serán traspasados a los clientes.

Las tecnologías de generación renovable suministran electricidad que no es controlable, pues, su producción depende de factores climáticos: velocidad y dirección del viento, radiación solar o el caudal afluente; sin embargo, en un sistema eléctrico el balance entre generación y demanda debe mantenerse en todo momento. Es así que, para mantener la seguridad de servicio de un sistema eléctrico, la incorporación de un nuevo kilowatt renovable requerirá de la instalación de un respaldo termoeléctrico, o bien, de un sistema de almacenamiento. De este modo, mientras mayor sea la intermitencia o irregularidad en la generación, mayor será la magnitud del respaldo requerido.

En un reciente estudio de Breves de Energía, aplicamos una nueva metodología de comparación que permite incorporar esta importante arista. Asumiendo que el respaldo proviene de sistemas de almacenamiento, el estudio concluye que el costo de suministrar electricidad con centrales eólicas o solares fotovoltaicas es el doble al de las hidroeléctricas. Recién en los escenarios más desfavorables de inversión en hidroeléctricas, las tecnologías de generación renovable variable empiezan a ser competitivas con la hidroelectricidad. Esta conclusión es opuesta a lo que se suele afirmar, pero más relevante aun, discrepa de los resultados reportados en los planes de expansión del Ministerio de Energía, en los que, a pesar del cuantioso potencial hidroeléctrico del país, la expansión del sistema se basa en generación eólica y solar fotovoltaica, con respaldos de sistemas de almacenamiento.

Según el Ministerio de Energía, el potencial de desarrollo hidroeléctrico del país es equivalente a la totalidad de la actual demanda del Sistema Interconectado; sin embargo, este potencial no es recogido en sus planes de expansión, no por razones técnicas, si no que, principalmente debido a restricciones sociales, territoriales y ambientales, a los que se suman los sustanciales costos de inversión asumidos para esta tecnología.

Con todo, los resultados mostrados por el estudio de Breves de Energía sugieren la conveniencia de que la Autoridad reporte en sus estudio de planificación, los costos de expansión con y sin restricciones más allá de las propiamente técnicas. De este modo se tendrá una medida objetiva del costo que le implica al país el cambio tecnológico que actualmente se promueve. No menos relevante, estos estudios también deberían reportar en qué medida la transición energética está contribuyendo a lograr las metas climáticas definidas por el IPCC.