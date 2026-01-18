Refugios Hídricos: la inédita apuesta para enfrentar el calor extremo en Santiago

El anuncio responde a las altas temperaturas previstas para Santiago, con máximas que oscilarán entre los 32 y 34 °C, además de noches con mínimas elevadas, en un contexto marcado por el aumento sostenido de las olas de calor asociadas al cambio climático. Concebidos como infraestructura urbana de enfriamiento, los Refugios Hídricos estarán emplazados en espacios de alta afluencia y buscan fomentar el autocuidado, la hidratación y un uso más seguro de la ciudad durante el verano.

El lanzamiento fue encabezado por Eugenio Rodríguez, director de clientes y desarrollo comercial de Aguas Andinas, junto al Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; la Subsecretaria de Deportes, Emilia Ríos; el Seremi de Salud RM, Gonzalo Soto; y Marisol Torregrosa, directora (s) de Parquemet.

Durante la actividad, Rodríguez explicó que “hoy estamos lanzando los Refugios Hídricos porque creemos que adaptarse al cambio climático también significa estar cerca de las personas en los días más difíciles, como este fin de semana marcado por la Alerta Roja por calor extremo. Esta es una iniciativa de Aguas Andinas pensada para que la ciudadanía tenga un espacio concreto donde refrescarse y cuidarse, especialmente niños, personas mayores y quienes realizan actividad física”.

El ejecutivo además detalló que esta iniciativa se e trata de túneles de enfriamiento con tecnología de nebulización de alta presión, que reducen la temperatura sin mojar y con un consumo eficiente de agua, cercano a los 200 litros por jornada. De acuerdo a lo explicado, uno de los refugios estará instalado de manera estable y continua en Plaza México en Parquemet, mientras que otro será itinerante y recorrerá distintos parques de la región metropolitana durante el verano. “Con esta solución buscamos llegar a más personas y contribuir a que la ciudad se viva de forma más segura y consciente frente al calor extremo”, comentó

La propuesta, inédita a nivel nacional, toma como referencia experiencias implementadas en ciudades europeas como Barcelona, París, Sevilla y Viena, donde los refugios climáticos y las soluciones de enfriamiento urbano se han consolidado como herramientas preventivas de salud pública frente a las olas de calor.

Por su parte, el Delegado Presidencial RM, Gonzalo Durán, subrayó que “hemos decretado Alerta Roja por una ola de calor que alcanzará entre 33 y 36 °C, lo que nos ha llevado a coordinar acciones de prevención y seguridad para proteger a la población. Estas altas temperaturas ya no son excepcionales y generan riesgos reales para la salud, además de aumentar la probabilidad de incendios. Por eso, iniciativas como los Refugios Hídricos son clave para reducir el impacto del calor en espacios de alta concurrencia”.

Desde el ámbito del deporte y la recreación, la Subsecretaria de Deportes, Emilia Ríos, valoró la implementación de estos espacios, señalando que “si bien es positivo que niñas, niños, personas mayores y familias usen los parques para hacer actividad física, en verano debemos ser especialmente cuidadosos frente a las altas temperaturas. Los Refugios Hídricos permiten seguir haciendo deporte y actividades recreativas, refrescarse y prevenir golpes de calor mientras disfrutamos de la ciudad. Por eso, hacemos un llamado a las familias a utilizarlos y a vivir el verano de manera segura”.

En esa misma línea, Soto recalcó que la región metropolitana se encuentra en Alerta Roja por calor extremo, el nivel más alto de riesgo sanitario, “por lo que es clave reforzar la prevención y el autocuidado. Iniciativas como los Refugios Hídricos ayudan a reducir el impacto del calor en el espacio público, especialmente en quienes realizan actividad física. Reiteramos la importancia de hidratarse con agua, evitar la exposición solar en horas críticas y proteger a los grupos más vulnerables”.

Finalmente, la directora (s) de Parquemet, Marisol Torregrosa, destacó el valor de la iniciativa para los espacios públicos de la capital. “Este es un espacio público clave para la integración social, la recreación y la vida en familia; el gran pulmón verde de Santiago. Por eso valoramos esta iniciativa, que refleja un trabajo colaborativo público-privado y entrega un respiro real frente al calor. Invitamos a las personas a habitar y cuidar nuestros parques, disfrutarlos con responsabilidad y autocuidado durante el verano”.

En términos operativos, Plaza México de Parquemet contará con un Refugio Hídrico fijo durante todo el verano, con funcionamiento de martes a domingo entre las 11:00 y las 19:00 horas. A ello se sumará un refugio itinerante que recorrerá distintos parques de la Región Metropolitana entre enero y marzo de 2026, con paradas en el Parque Violeta Parra, en Lo Espejo, entre el 26 de enero y el 8 de febrero; el Parque Pierre Dubois, en Pedro Aguirre Cerda, del 9 al 22 de febrero; y el Parque Lo Varas, en Quinta Normal, entre el 23 de febrero y el 8 de marzo.